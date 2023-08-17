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  4. Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника
Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 14:06 |
1290
6

Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника

Ираклий Азаров близок к переходу в украинский клуб

17 августа 2023, 14:06 |
1290
6
Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ираклий Азаров

Донецкий «Шахтер» очень близок к подписанию 21-летнего левого защитника сербской «Црвены Звезды» Ираклия Азарова, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры продвигаются к финальной стадии, договоренность будет достигнута скоро.

В прошлом сезоне грузин провел 29 матчей, в которых отдал 4 ассиста. Это был первый сезон Ираклия за Црвену, он присоединился к команде за 300 тысяч евро.

В настоящее время портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Грузии в 1.5 миллиона евро. Сумму возможного трансфера в «Шахтер» пока не называют.

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Ираклий Азаров Шахтер Донецк Црвена Звезда трансферы трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Умник
Микола Янович ми вас впізнали
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+3
Gargantua
у них на каждый матч человек 10 не будут попадать даже на лавку
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+1
BaZia
в Шахтарі з"явився функціонер з Сакартвело?
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0
Саша Денисов
Прізвисько як раз таке, що донецькі люблять і поважають. Ще й з "Красной Звєзди" сербської. Краса просто 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Ігор Бойко
Більше ніде не знайшли гравця, аж тільки в прихильників кацапів? Шахтар викликає зараз ще більшу огиду, ніж до 24.02.2022
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-2
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