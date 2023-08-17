Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника
Ираклий Азаров близок к переходу в украинский клуб
Донецкий «Шахтер» очень близок к подписанию 21-летнего левого защитника сербской «Црвены Звезды» Ираклия Азарова, сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры продвигаются к финальной стадии, договоренность будет достигнута скоро.
В прошлом сезоне грузин провел 29 матчей, в которых отдал 4 ассиста. Это был первый сезон Ираклия за Црвену, он присоединился к команде за 300 тысяч евро.
В настоящее время портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Грузии в 1.5 миллиона евро. Сумму возможного трансфера в «Шахтер» пока не называют.
Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Georgian fullback Irakli Azarovi from Crvena Zvezda 🇺🇦🇬🇪 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023
Negotiations advancing to final stages, agreement close. pic.twitter.com/kzXltwsky0
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