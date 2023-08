Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника

Донецкий «Шахтер» очень близок к подписанию 21-летнего левого защитника сербской «Црвены Звезды» Ираклия Азарова, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры продвигаются к финальной стадии, договоренность будет достигнута скоро.

В прошлом сезоне грузин провел 29 матчей, в которых отдал 4 ассиста. Это был первый сезон Ираклия за Црвену, он присоединился к команде за 300 тысяч евро.

В настоящее время портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Грузии в 1.5 миллиона евро. Сумму возможного трансфера в «Шахтер» пока не называют.

