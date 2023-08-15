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  4. Романо: Аль-Ахли подпишет еще одного игрока из Европы
Италия
15 августа 2023, 16:48 |
259
0

Романо: Аль-Ахли подпишет еще одного игрока из Европы

Мэрих Демирал в скором времени станет игроком «Аль-Ахли»

15 августа 2023, 16:48 |
259
0
Романо: Аль-Ахли подпишет еще одного игрока из Европы
Transfermarkt. Мерих Демирал

Турецкий центральный защитник «Аталанты» Мэрих Демирал переходит в «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Документы подпишут в ближайшие 24 часа. Саудовский клуб заплатит за 25-летнего турка 18 миллионов евро. Год назад «Аталанта» купила его за 21 миллион евро.

Интересно, что игрока хотели подписать 2 клуба из Английской Премьер-лиги и даже предлагали те же условия, что и «Аль-Ахли», но Мэрих выбрал переезд в Саудовскую Аравию.

В прошлом сезоне он отыграл 28 матчей за «Аталанту», забив 1 гол.

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Мерих Демирал Аталанта Аль-Ахли Джидда трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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