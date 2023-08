Романо: Аль-Ахли подпишет еще одного игрока из Европы

Турецкий центральный защитник «Аталанты» Мэрих Демирал переходит в «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Документы подпишут в ближайшие 24 часа. Саудовский клуб заплатит за 25-летнего турка 18 миллионов евро. Год назад «Аталанта» купила его за 21 миллион евро.

Интересно, что игрока хотели подписать 2 клуба из Английской Премьер-лиги и даже предлагали те же условия, что и «Аль-Ахли», но Мэрих выбрал переезд в Саудовскую Аравию.

В прошлом сезоне он отыграл 28 матчей за «Аталанту», забив 1 гол.

