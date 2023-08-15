Романо: Аль-Ахли подпишет еще одного игрока из Европы
Мэрих Демирал в скором времени станет игроком «Аль-Ахли»
Турецкий центральный защитник «Аталанты» Мэрих Демирал переходит в «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Документы подпишут в ближайшие 24 часа. Саудовский клуб заплатит за 25-летнего турка 18 миллионов евро. Год назад «Аталанта» купила его за 21 миллион евро.
Интересно, что игрока хотели подписать 2 клуба из Английской Премьер-лиги и даже предлагали те же условия, что и «Аль-Ахли», но Мэрих выбрал переезд в Саудовскую Аравию.
В прошлом сезоне он отыграл 28 матчей за «Аталанту», забив 1 гол.
Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h 🚨🟢🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023
Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done.
…one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2
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