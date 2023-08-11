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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продала своего защитника в Саудовскую Аравию
Италия
11 августа 2023, 18:53 |
630
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продала своего защитника в Саудовскую Аравию

Рожер Ибаньес перешел в «Аль-Ахли»

11 августа 2023, 18:53 |
630
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продала своего защитника в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Ибаньес

Римская «Рома» официально сообщила о том, что продала в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии своего центрального защитника Рожера Ибаньеса. Он подписал с «Аль-Ахли» контракт на четыре года – до лета 2027 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 28,5 миллиона евро плюс 3 миллиона возможных бонусов. Также «Рома» получит 20% от следующей продажи игрока.

За «Рому» Рожер Ибаньес выступал с 2020 года. Суммарно 24-летний бразилец провел в составе «Волков» 149 матчей во всех турнирах и забил в них 9 голов.

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Рома Рим Рожер Ибаньес Аль-Ахли Джидда
Источник ФК Рома
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