ОФИЦИАЛЬНО. Рома продала своего защитника в Саудовскую Аравию
Рожер Ибаньес перешел в «Аль-Ахли»
Римская «Рома» официально сообщила о том, что продала в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии своего центрального защитника Рожера Ибаньеса. Он подписал с «Аль-Ахли» контракт на четыре года – до лета 2027 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 28,5 миллиона евро плюс 3 миллиона возможных бонусов. Также «Рома» получит 20% от следующей продажи игрока.
За «Рому» Рожер Ибаньес выступал с 2020 года. Суммарно 24-летний бразилец провел в составе «Волков» 149 матчей во всех турнирах и забил в них 9 голов.
أهـلاوي الهوى، والهويـة برازيـلي 💚🤍#RogerIbañezIsHere pic.twitter.com/MTkHdjFcjo— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 10, 2023
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