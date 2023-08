Трансфер сорвется? Кейн не хочет покидать Тоттенхэм

Сегодня «Бавария» и «Тоттенхэм» наконец-то договорились по поводу трансфера Гарри Кейна. Однако, по информации английских СМИ, трансфер может сорваться в последний момент.

Причина – сам форвард сборной Англии не уверен в том, что хочет переходить в «Баварию» нынешним летом. По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Кейн еще не определился насчет своего будущего, вероятность трансфера – 50 на 50.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Сумма трансфера, с учетом бонусов, может составить 115 миллионов евро.

❗️ℹ️ I can confirm that Harry #Kane is actually hesitating and FC Bayern is aware of it - Despite the verbal agreement with Bayern. Despite the agreement in principle between Bayern and Tottenham.



➡️ I've just been told it's a „50/50“ decision for Kane right now. @SkySportDE… pic.twitter.com/H6jgqkmTVP