Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека

«Бешикташ» в ближайшее время может усилиться известным английским полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, в ближайшее время 29-летний хавбек прибудет в Турцию на переговоры с клубом. Окслейд-Чемберлен с июля находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Ливерпулем».

Напомним, «Бешикташ» является потенциальным соперником «Динамо» Киев по плей-офф квалификации Лиги конференций. Ранее сообщалось о том, что турецкий клуб интересуется Русланом Малиновским.

