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  4. Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Турция
07 августа 2023, 18:57 |
1255
7

Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека

Турецкий клуб интересуется Алексом Окслейдом-Чемберленом

07 августа 2023, 18:57 |
1255
7
Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Окслейд-Чемберлен

«Бешикташ» в ближайшее время может усилиться известным английским полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, в ближайшее время 29-летний хавбек прибудет в Турцию на переговоры с клубом. Окслейд-Чемберлен с июля находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Ливерпулем».

Напомним, «Бешикташ» является потенциальным соперником «Динамо» Киев по плей-офф квалификации Лиги конференций. Ранее сообщалось о том, что турецкий клуб интересуется Русланом Малиновским.

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Источник: завтра Филиппов перейдет в Днепр-1
Бешикташ Алекс Окслейд-Чемберлен трансферы свободный агент
Источник Sky Sports
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Комментарии 7
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Злий Глобинець
Може перед Динамо, а може і перед Арісом. 50%/50%.
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+1
dudigo78
Їм би греків пройти, а це під питанням. з турками чесно кажучи мало шансів
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0
romanchik.8409
Ну, Арис..Такое..Пройдут..А вот Бешикташ..Вопрос..
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0
Roman serhi
🤡 дырявые... Обыграть Оболонь и Минай, кричат,что чемпионы...Не от Греков,так от Турков получите...
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0
Roman serhi
Під Греків підсилення...
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-1
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