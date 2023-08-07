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  4. Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Лига конференций
07 августа 2023, 15:19 | Обновлено 07 августа 2023, 16:34
5248
17

Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций

Украинские клубы узнали оппонентов 7 августа в швейцарском Ньоне

07 августа 2023, 15:19 | Обновлено 07 августа 2023, 16:34
5248
17
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24 состоялась в швейцарском Ньоне 7 августа в 15:00 по Киеву.

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В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии являются сеяными.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Соперником Динамо в Q4 ЛК (если выиграет у Ариса в Q3 ЛК) будет победитель пары:

  • Бешикташ (Турция) / Нефтчи Баку (Азербайджан)

Соперником Днепра-1 в Q4 ЛК (если проиграет Славии в Q3 ЛЕ) будет победитель пары:

  • Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.

Лига конференций 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года

  • Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия) – Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)
  • Арис Салоники (Греция) / Динамо Киев (Украина) – Бешикташ (Турция) / Нефтчи Баку (Азербайджан)

Путь чемпионов

Основной путь

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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Batya
Динамо  Бешикташ може не пройти.
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+8
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BigDean
Чомусь сумнівів не було що для Динамо витягнуть Бешикташ. Але тим цікавіше і віримо в Динамо
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+7
PUMA
Обычно мы очень даже не плохо играем против турецких клубов 
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+6
PUMA
Вообще рано вы про Бешикташ заговорили.Сначала нужно Арис пройти
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+4
Ivan Kostenko
Жребий найсильнейших возможных соперников
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+3
NikoKam1969
Думаю, Динамо пройде і Аріс і Бешикташ. Дніпру без Довбика буде важко. Добре було б пройти хоча б у групу ЛК. 
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+1
igor shmuylo
Тут конечно Украины не повезло со жребеем . Что для динамо  так  и Днепра . Но надеемся что пройдут дальше . 
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0
avk2307
Суперник напевно один з найсильніших, але з іншого боку якщо не проходить Бешикташ, то що тоді в группі робити...
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Жопа. 
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0
nick07
мда, схоже що лише ШД буде представляти Україну восенив єврокубках((((
Хоча, ДК більше надій що пройде турків, ніж на Дніпро-1 що пройдуть взагалі
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-1
UkrainianUPL
Ну все. Що й казав. У группі будуть лише Шахтар та Зоря 
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-2
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Roman serhi
Норм,Арис Бешикташ - пара хорошая будет 
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-10
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