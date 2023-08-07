Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24 состоялась в швейцарском Ньоне 7 августа в 15:00 по Киеву.

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В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии являются сеяными.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Соперником Динамо в Q4 ЛК (если выиграет у Ариса в Q3 ЛК) будет победитель пары:

Бешикташ (Турция) / Нефтчи Баку (Азербайджан)

Соперником Днепра-1 в Q4 ЛК (если проиграет Славии в Q3 ЛЕ) будет победитель пары:

Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.

Лига конференций 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года

Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия) – Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)

(Украина) Арис Салоники (Греция) / Динамо Киев (Украина) – Бешикташ (Турция) / Нефтчи Баку (Азербайджан)

Путь чемпионов

Основной путь