Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Украинские клубы узнали оппонентов 7 августа в швейцарском Ньоне
Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24 состоялась в швейцарском Ньоне 7 августа в 15:00 по Киеву.
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В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии являются сеяными.
«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.
Соперником Динамо в Q4 ЛК (если выиграет у Ариса в Q3 ЛК) будет победитель пары:
- Бешикташ (Турция) / Нефтчи Баку (Азербайджан)
Соперником Днепра-1 в Q4 ЛК (если проиграет Славии в Q3 ЛЕ) будет победитель пары:
- Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)
Матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.
Лига конференций 2023/24
4-й раунд квалификации
Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года
- Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия) – Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)
- Арис Салоники (Греция) / Динамо Киев (Украина) – Бешикташ (Турция) / Нефтчи Баку (Азербайджан)
Путь чемпионов
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