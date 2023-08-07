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  4. Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Лига Европы
07 августа 2023, 14:17 | Обновлено 07 августа 2023, 15:07
5397
24

Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне 7 августа провели очередной жребий еврокубка

07 августа 2023, 14:17 | Обновлено 07 августа 2023, 15:07
5397
24
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы УЕФА 2023/24 состоялась в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Q4 Лиги Европе примут участие 20 команд (7 команд вышли напрямую, 6 – через Путь чемпионов Q3 Лиги чемпионов, 5 – через Путь чемпионов Q3 Лиги Европы, 2 клуба – через основной путь Q3 Лиги Европы).

В жеребьевке приняли участие Заря Луганск, а также Днепр-1 (которому для выхода в Q4 надо победить пражскую Славию). И жребий их свел между собой!

  • Соперником Зари в Q4 Лиги Европы будет Днепр-1 или Славия Прага.

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Заря сыграет первый матч на выезде, а ответный – на условно домашней арене. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд ЛЕ, а проигравший продолжит борьбу в групповом раунде ЛК.

Украинское дерби может состояться в День независимости Украины!

Лига Европы 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года

  • Победитель Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина) – Заря Луганск (Украина)
  • Победитель Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия) – Чукарички (Сербия)
  • Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Лугано (Швейцария)
  • ﻿Победитель Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария) – Аякс (Нидерланды)
  • Победитель Жальгирис Вильнюс (Литва) / Хеккен (Швеция) – Абердин (Шотландия)
  • ЛАСК (Австрия) – Победитель Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
  • Проигравший КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия) – Победитель Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь)
  • Проигравший Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция) – Победитель Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Проигравший Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль) – Проигравший Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр)
  • Проигравший АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия) – Проигравший Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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solomon
Удачі Дніпру зі Славією. І чекаємо в плей офф.. щоб вирішіти між собою хто на який турнір заслуговую.
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
Swed
Сначала Славию пусть обыграют.)
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+5
Vitason
Хто програє той у ЛК ,я так розумію при умові виграшу Дніпра у Славіії?
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+5
an52
Як би тільки чехи не засмутили обох нашіх "бійців"
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+4
pol-55
І головне судді будуть нейтральні,правда ще Дніпру потрібно пройти чехів.
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+3
Sunrise
Главное чтоб Днепр-1 прошёл. Тогда это отличный жребий.
Хотя для Зари было много вариантов лучше.
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+2
fedd1979
Я не зрозумів, то якісь жарти? Яким чином у кваліфікації зводилися клуби з однієї країни? 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
По-моєму не плохо ,врядли бы обе команды пробились в основу ЛЕ,это мое мнение 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
lgpaladin
нема там ніякого дербі ))
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+1
igor shmuylo
Ето шо за разводняк , свести 2 украинских  клуба . А нельзя было что бы не играли между собой. Я уверень если попали 2 команды из Европы их развели . 
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0
umnuy2
а судить монзуль назначат
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0
umnuy2
славия сильнее  днепра к сожалению
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0
Олександр
Можно былобы как клубам пострадавшим от сумашедших террористов и потерявших легионеров дать место сразу в группах а десне чернигов у которой пидорасы разрушили ствдион дать место в группе лиги конфеоенций и 6 очей форы 
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0
BigDean
Це перший сезон коли такі правила діють?
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0
Andrey_1992
я чогось не зрозумів, а якого хрена зводять команди з однієї країни на етапі кваліфікації???? поясніть, там що регламент поміняли
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-1
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Олександр
Если днепр пройдет славию то можно считать что он уже в группе Лиги европы .Такой мертвой зори давно не было 
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-2
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