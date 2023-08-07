Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы УЕФА 2023/24 состоялась в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.

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В Q4 Лиги Европе примут участие 20 команд (7 команд вышли напрямую, 6 – через Путь чемпионов Q3 Лиги чемпионов, 5 – через Путь чемпионов Q3 Лиги Европы, 2 клуба – через основной путь Q3 Лиги Европы).

В жеребьевке приняли участие Заря Луганск, а также Днепр-1 (которому для выхода в Q4 надо победить пражскую Славию). И жребий их свел между собой!

Соперником Зари в Q4 Лиги Европы будет Днепр-1 или Славия Прага.

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Заря сыграет первый матч на выезде, а ответный – на условно домашней арене. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд ЛЕ, а проигравший продолжит борьбу в групповом раунде ЛК.

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Лига Европы 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года