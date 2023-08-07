Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
В швейцарском Ньоне 7 августа провели очередной жребий еврокубка
Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы УЕФА 2023/24 состоялась в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.
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В Q4 Лиги Европе примут участие 20 команд (7 команд вышли напрямую, 6 – через Путь чемпионов Q3 Лиги чемпионов, 5 – через Путь чемпионов Q3 Лиги Европы, 2 клуба – через основной путь Q3 Лиги Европы).
В жеребьевке приняли участие Заря Луганск, а также Днепр-1 (которому для выхода в Q4 надо победить пражскую Славию). И жребий их свел между собой!
- Соперником Зари в Q4 Лиги Европы будет Днепр-1 или Славия Прага.
Матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Заря сыграет первый матч на выезде, а ответный – на условно домашней арене. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд ЛЕ, а проигравший продолжит борьбу в групповом раунде ЛК.
Украинское дерби может состояться в День независимости Украины!
Лига Европы 2023/24
4-й раунд квалификации
Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года
- Победитель Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина) – Заря Луганск (Украина)
- Победитель Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия) – Чукарички (Сербия)
- Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Лугано (Швейцария)
- Победитель Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария) – Аякс (Нидерланды)
- Победитель Жальгирис Вильнюс (Литва) / Хеккен (Швеция) – Абердин (Шотландия)
- ЛАСК (Австрия) – Победитель Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
- Проигравший КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия) – Победитель Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь)
- Проигравший Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция) – Победитель Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Проигравший Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль) – Проигравший Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр)
- Проигравший АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия) – Проигравший Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)
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