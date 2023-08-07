Малиновский узнал соперника. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги чемпионов

7 августа в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (он же – раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2023/24.

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8 команд по Пути чемпионов и 4 команды по пути представителей лиг разыграют 6 путевок в групповой раунд Лги чемпионов.

Французский Марсель, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, если пройдет Панатинаикос в Q3, дальше сыграет против победителя пары Брага (Португалия) и ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 августа 2023 года.

Украинских команд на этой стадии Q4 ЛЧ нет. Днепр-1 проиграл в Q2 греческому Панатинаикосу и перешел в Q3 Лиги Европы, где сыграет с пражской Славией, а Шахтер имеет прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов как победитель УПЛ 2022/23.

Лига чемпионов 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 22/23 и 29/30 августа 2023 года

Путь чемпионов

Победитель Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)

Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)

Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр) – Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)

КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия) – Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция)

Путь представителей лиг