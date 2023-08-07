Малиновский узнал соперника. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне провели жеребьевку решающего раунда квалификации ЛЧ
7 августа в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (он же – раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2023/24.
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8 команд по Пути чемпионов и 4 команды по пути представителей лиг разыграют 6 путевок в групповой раунд Лги чемпионов.
Французский Марсель, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, если пройдет Панатинаикос в Q3, дальше сыграет против победителя пары Брага (Португалия) и ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
Матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 августа 2023 года.
Украинских команд на этой стадии Q4 ЛЧ нет. Днепр-1 проиграл в Q2 греческому Панатинаикосу и перешел в Q3 Лиги Европы, где сыграет с пражской Славией, а Шахтер имеет прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов как победитель УПЛ 2022/23.
Лига чемпионов 2023/24
4-й раунд квалификации
Игровые дни: 22/23 и 29/30 августа 2023 года
Путь чемпионов
- Победитель Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)
- Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)
- Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр) – Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)
- КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия) – Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция)
Путь представителей лиг
- Рейнджерс (Шотландия) / Серветт (Швейцария) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) / Штурм Грац (Австрия)
- Брага (Португалия) / ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – Панатинаикос (Греция) / Марсель (Франция)
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