Клуб Забарного подпишет чемпиона Евро-2020

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» близок к подписанию полузащитника «Фиорентины» и сборной Италии Гаэтано Кастровилли. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. Сделка находится на финальной стадии, условия личного контракта уже согласованы.

В прошлом сезоне на счету Кастровилли 4 гола и 1 ассист в 26 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. На счету 26-летнего хавбека 4 матча за сборную Италии, в составе которой он выиграл Евро-2020.

Bournemouth are set to sign Gaetano Castrovilli on permanent deal from Fiorentina — almost done with final details being sealed 🚨🔴🍒 #AFCB



Personal terms agreed, fee around €12m plus add-ons as per @SkySport. pic.twitter.com/DAwlUMk4XK