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Англия
04 августа 2023, 16:51 |
723
0

Клуб Забарного подпишет чемпиона Евро-2020

Гаэтано Кастровилли переходит из «Фиорентины» в «Борнмут»

04 августа 2023, 16:51 |
723
0
Клуб Забарного подпишет чемпиона Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэтано Кастровилли

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» близок к подписанию полузащитника «Фиорентины» и сборной Италии Гаэтано Кастровилли. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. Сделка находится на финальной стадии, условия личного контракта уже согласованы.

В прошлом сезоне на счету Кастровилли 4 гола и 1 ассист в 26 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. На счету 26-летнего хавбека 4 матча за сборную Италии, в составе которой он выиграл Евро-2020.

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Гаэтано Кастровилли Борнмут Фиорентина трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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