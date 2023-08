Источник: Бенфика вскоре проведет переговоры с Шахтером по Трубину

Португальская «Бенфика» проявляет интерес к приобретению украинского голкипера Анатолия Трубина.

Вскоре состоятся переговоры «орлов» с донецким «Шахтером» по поводу трансфера вратаря сборной Украины, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Миланский «Интер» по-прежнему интересуется Трубиным, который остается одним из голкиперов в их шорт-листе на приобретение в межсезонье.

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

Benfica are interested in Anatolji Trubin. Discussions will take place soon with Shakhtar Donetsk for Ukrainian GK 🔴🇺🇦



Inter remain interested in Trubin, one of the GKs in the list.



Trubin’s contract expires in June 2024. pic.twitter.com/cW9Zu7L1aq