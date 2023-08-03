Источник: Бенфика вскоре проведет переговоры с Шахтером по Трубину
Португальский клуб проявляет интерес к приобретению украинского голкипера
Португальская «Бенфика» проявляет интерес к приобретению украинского голкипера Анатолия Трубина.
Вскоре состоятся переговоры «орлов» с донецким «Шахтером» по поводу трансфера вратаря сборной Украины, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Миланский «Интер» по-прежнему интересуется Трубиным, который остается одним из голкиперов в их шорт-листе на приобретение в межсезонье.
Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.
Benfica are interested in Anatolji Trubin. Discussions will take place soon with Shakhtar Donetsk for Ukrainian GK 🔴🇺🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023
Inter remain interested in Trubin, one of the GKs in the list.
Trubin’s contract expires in June 2024. pic.twitter.com/cW9Zu7L1aq
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