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  4. Источник: Бенфика вскоре проведет переговоры с Шахтером по Трубину
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 06:59 | Обновлено 03 августа 2023, 07:10
778
0

Источник: Бенфика вскоре проведет переговоры с Шахтером по Трубину

Португальский клуб проявляет интерес к приобретению украинского голкипера

03 августа 2023, 06:59 | Обновлено 03 августа 2023, 07:10
778
0
Источник: Бенфика вскоре проведет переговоры с Шахтером по Трубину
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Португальская «Бенфика» проявляет интерес к приобретению украинского голкипера Анатолия Трубина.

Вскоре состоятся переговоры «орлов» с донецким «Шахтером» по поводу трансфера вратаря сборной Украины, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Миланский «Интер» по-прежнему интересуется Трубиным, который остается одним из голкиперов в их шорт-листе на приобретение в межсезонье.

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

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трансферы Шахтер Донецк Анатолий Трубин трансферы УПЛ Бенфика Интер Милан трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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