Конкурент для Интера. Бенфика начала общение с Шахтером по Трубину

Лиссабонская «Бенфика» возобновила интерес к 22-летнему вратарю «Шахтера» и сборной Украины Анатолию Трубину.

Португальцы начали общение с донецким клубом, чтобы узнать требования того по сумме отступных, а также определить для себя возможность осуществления сделки.

Ранее интерес к Трубину проявлял «Интер», однако итальянский клуб не готов платить за голкипера более 12 миллионов евро.