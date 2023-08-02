Украина. Премьер лига02 августа 2023, 09:04 |
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Конкурент для Интера. Бенфика начала общение с Шахтером по Трубину
Португальский клуб вернулся к кандидатуре украинского голкипера
02 августа 2023, 09:04 |
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Лиссабонская «Бенфика» возобновила интерес к 22-летнему вратарю «Шахтера» и сборной Украины Анатолию Трубину.
Португальцы начали общение с донецким клубом, чтобы узнать требования того по сумме отступных, а также определить для себя возможность осуществления сделки.
Ранее интерес к Трубину проявлял «Интер», однако итальянский клуб не готов платить за голкипера более 12 миллионов евро.
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