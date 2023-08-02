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  4. Конкурент для Интера. Бенфика начала общение с Шахтером по Трубину
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 09:04 |
686
0

Конкурент для Интера. Бенфика начала общение с Шахтером по Трубину

Португальский клуб вернулся к кандидатуре украинского голкипера

02 августа 2023, 09:04 |
686
0
Конкурент для Интера. Бенфика начала общение с Шахтером по Трубину
shakhtar.com. Анатолий Трубин

Лиссабонская «Бенфика» возобновила интерес к 22-летнему вратарю «Шахтера» и сборной Украины Анатолию Трубину.

Португальцы начали общение с донецким клубом, чтобы узнать требования того по сумме отступных, а также определить для себя возможность осуществления сделки.

Ранее интерес к Трубину проявлял «Интер», однако итальянский клуб не готов платить за голкипера более 12 миллионов евро.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Интер Милан Бенфика трансферы УПЛ трансферы трансферы Серии A
Источник L'Interista
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