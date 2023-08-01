Источник: Интер не даст за Трубина больше 12 млн, Шахтеру нужно решать

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Интер» и «Шахтер» продолжают переговоры по вратарю Анатолию Трубину, а украинский клуб требует за игрока 15-18 миллионов евро.

«Интер» сейчас дает 12 миллионов. Сообщается, что больше клуб не заплатит, но не против подождать до января, когда Анатолий сможет подписать предварительный контракт, который уже согласован.

При этом журналист считает, что «Шахтер» в итоге будет вынужден согласиться на 12 миллионов, чтобы не потерять Трубина бесплатно.