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  4. Источник: Интер не даст за Трубина больше 12 млн, Шахтеру нужно решать
Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 13:48 |
1187
5

Источник: Интер не даст за Трубина больше 12 млн, Шахтеру нужно решать

Что решит украинский клуб?

01 августа 2023, 13:48 |
1187
5
Источник: Интер не даст за Трубина больше 12 млн, Шахтеру нужно решать
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Интер» и «Шахтер» продолжают переговоры по вратарю Анатолию Трубину, а украинский клуб требует за игрока 15-18 миллионов евро.

«Интер» сейчас дает 12 миллионов. Сообщается, что больше клуб не заплатит, но не против подождать до января, когда Анатолий сможет подписать предварительный контракт, который уже согласован.

При этом журналист считает, что «Шахтер» в итоге будет вынужден согласиться на 12 миллионов, чтобы не потерять Трубина бесплатно.

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Интер Милан Игорь Цыганык трансферы
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Lex Aries
Які 12 млн.? Він не коштує нічого! Той-же Різник і той сильніший. Пам*ятаю Шовковського в його роки, Трубін і поруч з ним не стояв.
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+1
Zdolaemo
щас барин прожует сыр с вином в своем французском замке , и завтра будете знать из анусов сырны и палки шо оно там надумало пока чилило на французской ривьере ! 
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0
Вася Пупкин
Циганик - джерело?)) Хіба що всякої маячні, яка постійно сама собі суперечить!
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0
Xvalenok03
Оказывается шахта просит какие-то жалкие 15-18 лямов.
А сначала надежные источники говорили про 25-30. 
А сведущие динамаэксперты вообще говорили про 30 и больше лямов.
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-6
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