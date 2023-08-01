Украина. Премьер лига01 августа 2023, 13:48 |
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Источник: Интер не даст за Трубина больше 12 млн, Шахтеру нужно решать
Что решит украинский клуб?
01 августа 2023, 13:48 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Интер» и «Шахтер» продолжают переговоры по вратарю Анатолию Трубину, а украинский клуб требует за игрока 15-18 миллионов евро.
«Интер» сейчас дает 12 миллионов. Сообщается, что больше клуб не заплатит, но не против подождать до января, когда Анатолий сможет подписать предварительный контракт, который уже согласован.
При этом журналист считает, что «Шахтер» в итоге будет вынужден согласиться на 12 миллионов, чтобы не потерять Трубина бесплатно.
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А сначала надежные источники говорили про 25-30.
А сведущие динамаэксперты вообще говорили про 30 и больше лямов.