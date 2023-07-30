ВИДЕО. Истерика от триумфа. Коччаретто выиграла первый в карьере турнир WTA
Итальянка завоевала трофей в Швейцарии
Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто (№42 WTA) стала победительницей турнира WTA 250, который завершился в Лозанне (Швейцария).
В финале соревнований 22-летняя уроженка Анконы смогла в трех сетах вырвать непростую победу у представительницы Франции Клары Бюрель (№84 WTA).
WTA 250 Лозанна. Финал
Клара Бюрель (Франция) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 5:7, 6:4, 4:6
Коччаретто выиграла свой первый в карьере титул на турнирах WTA.
You always remember your first 🏆😘— wta (@WTA) July 30, 2023
✨ Elisabetta Cocciaretto #LadiesOpenLausanne pic.twitter.com/NWJ9rIliK8
SHE WILL NEVER FORGET THIS MOMENT ⭐️— wta (@WTA) July 30, 2023
Elisabetta Cocciaretto defeats Burel 7-5, 4-6, 6-4 in Lausanne to clinch her first title on the Hologic WTA Tour!#LadiesOpenLausanne pic.twitter.com/xlJ1ppWNby
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