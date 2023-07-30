ВИДЕО. Истерика от триумфа. Коччаретто выиграла первый в карьере турнир WTA

Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто (№42 WTA) стала победительницей турнира WTA 250, который завершился в Лозанне (Швейцария).

В финале соревнований 22-летняя уроженка Анконы смогла в трех сетах вырвать непростую победу у представительницы Франции Клары Бюрель (№84 WTA).

WTA 250 Лозанна. Финал

Клара Бюрель (Франция) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 5:7, 6:4, 4:6

Коччаретто выиграла свой первый в карьере титул на турнирах WTA.

You always remember your first 🏆😘



✨ Elisabetta Cocciaretto #LadiesOpenLausanne pic.twitter.com/NWJ9rIliK8 — wta (@WTA) July 30, 2023