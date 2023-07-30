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  4. ВИДЕО. Истерика от триумфа. Коччаретто выиграла первый в карьере турнир WTA
WTA
30 июля 2023, 18:38 | Обновлено 30 июля 2023, 18:46
628
0

ВИДЕО. Истерика от триумфа. Коччаретто выиграла первый в карьере турнир WTA

Итальянка завоевала трофей в Швейцарии

30 июля 2023, 18:38 | Обновлено 30 июля 2023, 18:46
628
0
ВИДЕО. Истерика от триумфа. Коччаретто выиграла первый в карьере турнир WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизабетта Коччаретто

Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто (№42 WTA) стала победительницей турнира WTA 250, который завершился в Лозанне (Швейцария).

В финале соревнований 22-летняя уроженка Анконы смогла в трех сетах вырвать непростую победу у представительницы Франции Клары Бюрель (№84 WTA).

WTA 250 Лозанна. Финал

Клара Бюрель (Франция) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 5:7, 6:4, 4:6

Коччаретто выиграла свой первый в карьере титул на турнирах WTA.

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Элизабетта Коччаретто WTA Лозанна Клара Бюрель
Источник Sport.ua
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