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WTA
10 декабря 2024, 03:05 | Обновлено 10 декабря 2024, 03:09
48
0

Экс-четвертая ракетка мира снялась с турнира, на котором сыграет Ястремская

Белинда Бенчич не будет выступать на соревнованиях WTA 125 в Лиможе

10 декабря 2024, 03:05 | Обновлено 10 декабря 2024, 03:09
48
0
Экс-четвертая ракетка мира снялась с турнира, на котором сыграет Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Олимпийская чемпионка 2020 года и экс-четвертая ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич (WTA 481) не сыграет на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция), который проходит с 9 по 15 декабря на закрытых хардовых кортах.

Точная причина снятия неизвестна, однако, скорее всего, сыграла роль усталость и отсутствие важности этих соревнований. На прошлой неделе Бенчич дошла до финала 125-тысячника в Анже, где уступила Алише Паркс в трех сетах.

Бенчич в Лиможе должна была стартовать матчем против Селены Яничиевич (Франция, WTA 162), а во втором раунде болельщики ждали потенциальное противостояние против первой сеяной Екатерины Александровой (WTA 28).

Вместо Белинды в основу турнира попала Манон Леонар (Франция, WTA 228), которая получила статус лаки-лузера. В единственном поединке квалификации Манон проиграла Патриции Марии Тиг (Румыния, WTA 246).

Бенчич после финального матча в Анже опубликовала пост в своем Instagram, который подписала: «Увидимся в Австралии!» Швейцарка сыграет за национальную сборную на United Cup, который пройдет в австралийских городах Сидней и Перт с 27 декабря по 5 января.

Пропустит турнир в Лиможе и третья сеяная Клара Бюрель (Франция, WTA 98). В 1/16 финала француженка должна была встретиться с Селиной Наеф (Швейцария, WTA 181). Наеф на старте соревнований получила в соперницы Осеан Доден (Франция, WTA 111).

В Лиможе выступит украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34), которая получила второй номер посева. Даяна в 1-м раунде соревнований встретится с «нейтралкой» Алиной Чараевой (WTA 241) 10 декабря (ориентировочно – в 14:00 по Киеву).

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Белинда Бенчич Даяна Ястремская WTA Лимож Клара Бюрель
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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