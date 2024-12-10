Даяна Ястремская – Алина Чараева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Алины Чараевой (WTA 241). Поединок начнется третьим запуском на центральном корте после игры Александрова / Сизикова – Жакмо / Рувруа. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде победительница противостояния сыграет против Кароль Монне (Франция, WTA 236).

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом игры...