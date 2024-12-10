Даяна Ястремская – Алина Чараева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Лиможе
10 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Алины Чараевой (WTA 241). Поединок начнется третьим запуском на центральном корте после игры Александрова / Сизикова – Жакмо / Рувруа. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Во 2-м раунде победительница противостояния сыграет против Кароль Монне (Франция, WTA 236).
Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом игры...
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