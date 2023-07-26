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Товарищеские матчи
Бавария
26.07.2023 13:30 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 июля 2023, 21:08 | Обновлено 26 июля 2023, 22:06
881
0

ВИДЕО. Молодняк МЮ уступил клубу 2-й лиги Англии, Ман Сити обыграл Баварию

Смотрите видеообзор двух товарищеских матчей

26 июля 2023, 21:08 | Обновлено 26 июля 2023, 22:06
881
0
ВИДЕО. Молодняк МЮ уступил клубу 2-й лиги Англии, Ман Сити обыграл Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля состоялись два товарищеских матча.

Молодежка «Манчестер Юнайтед» уступила в США клубу из Второй лиги Англии «Рексхэму». Игра завершилась со счетом 1:3.

«Манчестер Сити» в Японии обыграл «Баварию» 2:1. Голами за «горожан» отличились Джеймс Макати и Эмерик Ляпорт. У мюнхенцев забил Матис Тель.

Товарищеские матчи. 24 июля

«Манчестер Юнайтед» – «Рексхэм» – 1:3

Голы: Хурадо, 45+6 – Ли, 29, Хайден, 36, Дэлби, 69

«Бавария» – «Манчестер Сити» – 1:2

Голы: Тель, 81 – Макати, 21, Ляпорт, 86

События матча

45’ +41
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Манчестер Сити).
45’ +37
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
21’
ГОЛ ! Мяч забил James McAtee (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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