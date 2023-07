ВИДЕО. Молодняк МЮ уступил клубу 2-й лиги Англии, Ман Сити обыграл Баварию

26 июля состоялись два товарищеских матча.

Молодежка «Манчестер Юнайтед» уступила в США клубу из Второй лиги Англии «Рексхэму». Игра завершилась со счетом 1:3.

«Манчестер Сити» в Японии обыграл «Баварию» 2:1. Голами за «горожан» отличились Джеймс Макати и Эмерик Ляпорт. У мюнхенцев забил Матис Тель.

Товарищеские матчи. 24 июля

«Манчестер Юнайтед» – «Рексхэм» – 1:3

Голы: Хурадо, 45+6 – Ли, 29, Хайден, 36, Дэлби, 69

«Бавария» – «Манчестер Сити» – 1:2

Голы: Тель, 81 – Макати, 21, Ляпорт, 86

REPORT | Wrexham 3-1 Manchester United



Elliot Lee, Aaron Hayden and Sam Dalby contributed to the victory in front of a record crowd at the Snapdragon Stadium.



𝗔𝗯𝗽𝗳𝗶𝗳𝗳 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝗸𝗶𝗼 🔚



Wir unterliegen @ManCity im Testspiel mit 1:2.



