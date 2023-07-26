ВИДЕО. Молодняк МЮ уступил клубу 2-й лиги Англии, Ман Сити обыграл Баварию
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26 июля состоялись два товарищеских матча.
Молодежка «Манчестер Юнайтед» уступила в США клубу из Второй лиги Англии «Рексхэму». Игра завершилась со счетом 1:3.
«Манчестер Сити» в Японии обыграл «Баварию» 2:1. Голами за «горожан» отличились Джеймс Макати и Эмерик Ляпорт. У мюнхенцев забил Матис Тель.
Товарищеские матчи. 24 июля
«Манчестер Юнайтед» – «Рексхэм» – 1:3
Голы: Хурадо, 45+6 – Ли, 29, Хайден, 36, Дэлби, 69
«Бавария» – «Манчестер Сити» – 1:2
Голы: Тель, 81 – Макати, 21, Ляпорт, 86
Our young Reds are beaten in the @Snapdragon Cup.#MUFC || #MUTOUR23— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2023
REPORT | Wrexham 3-1 Manchester United— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) July 26, 2023
Elliot Lee, Aaron Hayden and Sam Dalby contributed to the victory in front of a record crowd at the Snapdragon Stadium.
🔴⚪ #WxmAFC | #WxmUSTour
𝗔𝗯𝗽𝗳𝗶𝗳𝗳 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝗸𝗶𝗼 🔚— FC Bayern München (@FCBayern) July 26, 2023
Wir unterliegen @ManCity im Testspiel mit 1:2.
♦ 90'+3 | #FCBMCI | 1-2 ♦ pic.twitter.com/n3otVp03MT
Highlights from our 2-1 victory over Bayern Munich in Tokyo! 🙌 🇯🇵 pic.twitter.com/JcROuPjiPn— Manchester City (@ManCity) July 26, 2023
События матча
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