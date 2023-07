Кайл Уокер сообщил Гвардиоле, что хочет перейти из Ман Сити в Баварию

Английский защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер проинформировал наставника команды Пепа Гвардиолу, что он хочет перейти в немецкую «Баварию».

Пока что нет договоренности о трансфере 33-летнего футболиста, однако переговоры между клубами продолжаются, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

В «Ман Сити» считают, что заменить Уокера может Йошко Гвардиол и занимаются его трансфером из «РБ Лейпциг».

В минувшем сезоне Кайл Уокер сыграл 39 матчей за «Ман Сити», если учитывать все турниры, без забитых голов.

❗️More on Kyle #Walker: He has informed Guardiola & Begiristain about the fact that he wants to join FC Bayern in the next days! It was a good talk ✅



➡️ Bayern & ManCity bosses will negotiate in Tokyo next week 🇯🇵

➡️ Swap deal with Pavard is unlikely.



Walker & Bayern, on… pic.twitter.com/lIStI0dtbH