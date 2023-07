Источник: Гвардиол идет к Гвардиоле, Ман Сити и РБ Лейпциг договорились

Хорватский защитник Йошко Гвардиол переходит из немецкого «РБ Лейпциг» в английский «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, достигнуто соглашение между клубами о сумме сделки.

21-летний футболист завершил первую часть медицинского осмотра, контракт будет скоро подписан.

Месяц назад Йошко Гвардиол согласовал личные условия контракта с «Ман Сити», который возглавляет Пеп Гвардиола.

В минувшем сезоне Гвардиол за «РБ Лейпциг» сыграл 42 матча и забил 3 гола, если учитывать все клубные турниры.

