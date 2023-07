Ман Сити готовит новое предложение по Гвардиолу. Сколько хочет РБ Лейпциг?

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готовит официально предложение немецкому «РБ Лейпциг» по 21-летнему хорватскому защитнику Йошко Гвардиолу.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, первое неофициальное предложение в размере 75 миллионов евро было отклонено. «Красные быки» хотят минимум 100 млн.

Сообщается, что Гвардиол уже достиг личных договоренностей с «горожанами».

21-летний Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

