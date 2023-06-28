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Англия
28 июня 2023, 09:19 | Обновлено 28 июня 2023, 09:23
541
1

Манчестер Сити готов заплатить 100 млн евро за Гвардиола

В трансфере заинтересован лично Пеп Гвардиола

28 июня 2023, 09:19 | Обновлено 28 июня 2023, 09:23
541
1
Манчестер Сити готов заплатить 100 млн евро за Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Горожане» согласны купить защитника, заплатив запрашиваемую «Лейпцигом» сумму в 86 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).

Отмечается, что в переходе хорвата лично заинтересован главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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Йошко Гвардиол Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Daily Mail
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