Англия28 июня 2023, 09:19 | Обновлено 28 июня 2023, 09:23
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Манчестер Сити готов заплатить 100 млн евро за Гвардиола
В трансфере заинтересован лично Пеп Гвардиола
28 июня 2023, 09:19 | Обновлено 28 июня 2023, 09:23
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Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
«Горожане» согласны купить защитника, заплатив запрашиваемую «Лейпцигом» сумму в 86 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).
Отмечается, что в переходе хорвата лично заинтересован главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.
21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
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