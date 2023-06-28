Манчестер Сити готов заплатить 100 млн евро за Гвардиола

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Горожане» согласны купить защитника, заплатив запрашиваемую «Лейпцигом» сумму в 86 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).

Отмечается, что в переходе хорвата лично заинтересован главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.