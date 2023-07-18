Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
Катерина в трех партиях уступила Юлии Путинцевой
36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 295) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В 1/16 финала соревнований украинка в трех сетах уступила Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 60) за 1 час и 55 минут.
WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/16 финала
Катерина Володько (Украина) [Q] – Юлия Путинцева (Казахстан) [4] – 6:1, 2:6, 1:6
Это была четвертая встреча теннисисток. Счет стал равным.
В следующем раунде турнира Путинцева сыграет против Клэр Лю.
Отметим, что Володько пробилась в основу турнира WTA впервые с июля 2021 года, когда играла на соревнованиях в Гдыне.
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