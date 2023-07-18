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  4. Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
WTA
18 июля 2023, 18:28 |
506
0

Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной

Катерина в трех партиях уступила Юлии Путинцевой

18 июля 2023, 18:28 |
506
0
Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 295) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/16 финала соревнований украинка в трех сетах уступила Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 60) за 1 час и 55 минут.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/16 финала

Катерина Володько (Украина) [Q] – Юлия Путинцева (Казахстан) [4] – 6:1, 2:6, 1:6

Это была четвертая встреча теннисисток. Счет стал равным.

В следующем раунде турнира Путинцева сыграет против Клэр Лю.

Отметим, что Володько пробилась в основу турнира WTA впервые с июля 2021 года, когда играла на соревнованиях в Гдыне.

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Источник Sport.ua
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