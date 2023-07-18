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Чемпионат Европы
18 июля 2023, 08:10 | Обновлено 18 июля 2023, 08:13
841
0

ВИДЕО. Удары Судакова и Бондаренко вошли в топ-5 голов Евро-2023 U-21

Победителем стал гол в исполнении португальца Жоау Невеша

18 июля 2023, 08:10 | Обновлено 18 июля 2023, 08:13
841
0
ВИДЕО. Удары Судакова и Бондаренко вошли в топ-5 голов Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз презентовал десятку лучших голов молодежного чемпионата Европы-2023, который состоялся в Румынии и Грузии в июне.

Победителем назван гол португальца Жоау Невеша в матче с командой Бельгией (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа.

В топ-5 вошли голы в исполнении украинцев Георгия Судакова и Артема Бондаренко. 4-е место занял гол Судакова в игре 1/4 финала с Францией (3:1), а пятое – гол Бондаренко в том же поединке с французами.

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чемпионат Европы по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Георгий Судаков Артем Бондаренко
Источник УЕФА
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