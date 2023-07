ВИДЕО. Удары Судакова и Бондаренко вошли в топ-5 голов Евро-2023 U-21

Европейский футбольный союз презентовал десятку лучших голов молодежного чемпионата Европы-2023, который состоялся в Румынии и Грузии в июне.

Победителем назван гол португальца Жоау Невеша в матче с командой Бельгией (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа.

В топ-5 вошли голы в исполнении украинцев Георгия Судакова и Артема Бондаренко. 4-е место занял гол Судакова в игре 1/4 финала с Францией (3:1), а пятое – гол Бондаренко в том же поединке с французами.

⭐️ U21 EURO Goal of the Tournament ⚽️



The results are in... 🥁#U21GOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/9qUyI8nYOE