ВИДЕО. Удары Судакова и Бондаренко вошли в топ-5 голов Евро-2023 U-21
Победителем стал гол в исполнении португальца Жоау Невеша
Европейский футбольный союз презентовал десятку лучших голов молодежного чемпионата Европы-2023, который состоялся в Румынии и Грузии в июне.
Победителем назван гол португальца Жоау Невеша в матче с командой Бельгией (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа.
В топ-5 вошли голы в исполнении украинцев Георгия Судакова и Артема Бондаренко. 4-е место занял гол Судакова в игре 1/4 финала с Францией (3:1), а пятое – гол Бондаренко в том же поединке с французами.
⭐️ U21 EURO Goal of the Tournament ⚽️— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 17, 2023
The results are in... 🥁#U21GOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/9qUyI8nYOE
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