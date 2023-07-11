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Чемпионат Европы
11 июля 2023, 03:13 |
77
0

В окружении испанцев и англичан. Судаков и Бондаренко – в сборной Евро U-21

Украинцы получили признание от портала SofaScore

11 июля 2023, 03:13 |
77
0
В окружении испанцев и англичан. Судаков и Бондаренко – в сборной Евро U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Два украинских футболиста Георгий Судаков и Артем Бондаренко, которые выступали за молодежную сборную «сине-желтых» на Евро-2023 U-21, попали в символическую сборную турнира по версии SofaScore.

Статистический портал поставил Судакову оценку в 7.44 баллов, а Бондаренко – 7.25.

Интересно, что помимо Георгия и Артема в состав символической сборной входят англичане (5) и испанцы (3), которые играли в финале соревнований, а также один представитель Грузии. Напомним, минимальную победу в матче за титул одержала команда Англии со счетом 1:0.

Символическая сборная Евро-2023 U-21 по версии SofaScore:

Вратарь: Джеймс Траффорд (Англия)

Защитники: Леви Колуилл (Англия), Тейлор Харвуд-Беллис (Англия), Саба Сазонов (Грузия)

Полузащитники: Серхио Гомес (Испания), Алекс Баэна (Испания), Артем Бондаренко (Украина), Коул Палмер (Англия), Родри Санчес (Испания), Георгий Судаков (Украина)

Форвард: Морган Гиббс-Уайт (Англия).

Судаков на молодежном ЧЕ отметился 3 голами, что позволило ему стать одним из лучших бомбардиров турнира. Бондаренко забил 2 гола.

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SofaScore сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21 Евро-2023 U-21 символическая сборная Артем Бондаренко Георгий Судаков
Источник SofaScore
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