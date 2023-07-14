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14 июля 2023, 14:03 | Обновлено 14 июля 2023, 14:04
1120
1

ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами

Аргентинец привыкает к жизни в США

14 июля 2023, 14:03 | Обновлено 14 июля 2023, 14:04
1120
1
ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси уже перебрался в США и готовится к дебюту за свой новый клуб, «Интер Майами». В сети появились фото, на которых Месси спокойно пошел за покупками в супермаркет.

В любом европейском городе аргентинцу наверняка пришлось бы несколько часов фотографироваться с фанатами и раздавать автографы, однако в США ажиотажа вокруг похода Месси в супермаркет не возникло. 36-летнего аргентинца узнали лишь несколько человек:

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Лионель Месси Интер Майами фото
Источник Twitter
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potemkin78
и там достали, ну дайте человеку хоть немного спокойно пожить 
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