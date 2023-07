ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами

Лионель Месси уже перебрался в США и готовится к дебюту за свой новый клуб, «Интер Майами». В сети появились фото, на которых Месси спокойно пошел за покупками в супермаркет.

В любом европейском городе аргентинцу наверняка пришлось бы несколько часов фотографироваться с фанатами и раздавать автографы, однако в США ажиотажа вокруг похода Месси в супермаркет не возникло. 36-летнего аргентинца узнали лишь несколько человек:

Messi went to shopping in America and no one recognised him pic.twitter.com/64LEgmsMpB