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05 июля 2023, 10:44 | Обновлено 05 июля 2023, 10:55
810
0

ВИДЕО. Кривцова и Ко спас супергол. Интер Майами вновь сыграл вничью

Клуб украинца продолжает идти последним в своей конференции

05 июля 2023, 10:44 | Обновлено 05 июля 2023, 10:55
810
0
ВИДЕО. Кривцова и Ко спас супергол. Интер Майами вновь сыграл вничью
ФК Интер Майами

Клуб «Интер Майами» сыграл вничью 2:2 с «Коламбус Крю» в очередном матче регулярного сезона МЛС.

«Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, поделил очки во втором поединке подряд после серии из семи поражений.

После 20 матчей «Интер Майами», имея 17 очков, как и прежде, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Ожидается, что в команде из Флориды 21 июля дебютирует аргентинец Лионель Месси. Это произойдет в игре с мексиканским клубом «Крус Асуль» в Кубке лиг.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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