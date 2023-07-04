Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами

Луганская «Заря» после ухода Патрика ван Леувена в «Шахтер» недолго оставалась без главного тренера. Сегодня назначение на этот пост получил 45-летний сербский специалист Ненад Лалатович, которого в Украине наверняка еще помнят болельщики со стажем, ведь в бытность футболистом балканский легионер выступал за «Шахтер», хотя запомнился, скорее, со знаком «минус», чем со знаком «плюс».

Обо всем наиболее интересном из жизни Ненада Лалатовича мы и предлагаем поговорить прямо сейчас…

Надежда на капитана Црвены Звезды

Впервые в Украине Ненад Лалатович объявился в начале 2003 года. На тот момент сербу, игравшему в центре обороны, было уже 25 лет, и он имел за плечами один поединок за национальную сборную, а также являлся капитаном «Црвены Звезды». «Шахтер» в то время был действующим чемпионом Украины, однако защитить титул под руководством итальянца Невио Скалы «горнякам» было не суждено, так как этот специалист был отправлен в отставку еще в начале сезона-2002/03 после сокрушительного поражения от «Аустрии» (1:5) в Кубке УЕФА, а на его место был назначен украинец Валерий Яремченко.

Лалатовича «Шахтер» подписал на 3,5 года, причем по неофициальным данным за серба украинскому клубу пришлось выиграть пристойную конкуренцию. Как минимум «Галатасарай» тогда виделся для Ненада более интересной возможностью продления карьеры, а вариант с «Шахтером» сербу изначально не понравился – город Донецк показался легионеру серым и неинтересным.

Впрочем, все-таки склонить Лалатовича на свою сторону руководству «Шахтера» удалось, и капитан «Црвены Звезды» в средине сезона-2002/03 прибыл в Украину, чтобы помочь «горнякам» отстоять чемпионство и вновь доказать превосходство над «Динамо» Валерия Лобановского.

Ошибки и скандалы – все наследие Лалатовича в Шахтере

Запомниться в «Шахтере» Лалатовичу было суждено только эпичными ошибками и громкими скандалами, в которые не уставал угождать серб. Прежде всего, болельщики «горняков» помнят, как Ненад начудил в домашнем поединке против «Волыни», который «Шахтер» сенсационно проиграл со счетом 1:3, а в следующем туре в Киеве уступил еще и «Динамо» (1:2), пропустив «бело-синих» на первую строчку в таблице и так и не сумев отстоять чемпионский титул.

После завершения сезона-2002/03 главным тренером «Шахтера» был назначен немец Бернд Шустер, который сразу же не увидел в Лалатовиче футболиста, на которого можно положиться. Поговаривали, что у серба в Донецке были проблемы с режимом, а из-за неуживчивого характера он еще и конфликтовал с Шустером. Неудивительно, что Лалатович оказался в дубле, а уже в январе 2004-го был отдан в аренду в «Вольфсбург», где за полгода так и не провел ни одного поединка.

ФК Шахтер. Ненад Лалатович

Летом 2004-го в «Шахтере» произошли эпохальные, как показала история, перемены. На пост главного тренера был приглашен Мирча Луческу, при котором Лалатович провел всего-то 10 матчей за дальнейшие два года пребывания в клубе. Румынский специалист предпочитал делать ставку на других игроков, а Лалатович прочно засел в дублирующей команде, где также не смог прожить без громких скандалов.

В конце октября 2005 года Лалатович, выступая в рядах «Шахтера-2» в поединке Первой лиги против «Зари», отличился противоправными действиями в отношении главного арбитра того матча Сергея Даньковского. В рапорте, на основании которого происходило дальнейшее разбирательство в ФФУ, было указано, что сербский защитник, не соглашаясь с решением арбитра, сперва ударил того по лицу, за что увидел перед собой прямую красную карточку. Не пожелав останавливаться, Лалатович дождался, когда рефери отвернулся к нему спиной, и ногой пнул рефери повторно.

В итоге ФФУ дисквалифицировала Лалатовича на год, а «Шахтер», с которым у серба оставалось еще восемь месяцев по контракту, пошел на досрочное расторжение сотрудничества.

Бесславное окончание карьеры игрока на родине

После катастрофической развязки карьеры в Украине, Лалатович оказался невостребован на футбольном рынке Европы, и ему пришлось возвращаться на родину, причем уже не в «Црвену Звезду», а в куда более скромный «Земун». Уже через полгода Ненад покинул и этот клуб, перебравшись в ОФК из Белграда, а еще через двенадцать месяцев Лалатович фактически попрощался с профессиональным футболом.

На момент завершения карьеры футболиста Лалатовичу не исполнилось еще и 30 лет. Бывший капитан «Црвены Звезды» оказался в абсолютном вакууме, потому как сотрудничать с ним не возникало желания ни у кого из серьезных коллективов, а бегать на низшем уровне категорически не желал уже сам Ненад.

Первое время, после завершения карьеры футболиста, Лалатовича связывали с агентским бизнесом. Поговаривали, что он помогает подыскивать и трудоустраивать балканских футболистов, имея с этого свой небольшой гешефт…

Богатый тренерский опыт. В основном – на родине

К тренерскому ремеслу Лалатович приобщился в 2011 году, когда возглавил «Срем». После этого ставку на молодого специалиста делали руководители в «Пролетере», «Вождоваце» и «Напредаке», а летом 2014-го 36-летний на тот момент Ненад возглавил родную для него «Црвену Звезду», сменив у руля команды Славишу Стояновича.

Однако, если Стоянович привел «Црвену Звезду» к первому за семь лет чемпионству, после чего покинул клуб, то вот Лалатовичу удержать белградцев на вершине не удалось. «Црвена Звезда» финишировала второй, позади злейшего соперника «Партизана», а Лалатович летом 2015 года покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. Новое трудовое соглашение ему попросту решили не предлагать.

После «Црвены Звезды» Лалатович в Сербии успел поработать еще со многими командами – с «Борацем» из Чачака, «Войводиной», «Чукаричками», «Радничками» из Ниш, «Радничками» и Крагуеваца, а также с командой «Младост» из Нови-Сада.

Наиболее успешно Лалатович работал с «Борацем» из Чачака, который под руководством Ненада шел на втором месте в сербской Суперлиге, но из-за проблем с финансированием коучу пришлось покинуть этот проект досрочно, а также с «Радничками» из Ниш, которые по итогам сезона-2018/19 сенсационно привел ко второму месту в элитарном дивизионе сербского футбола, опередив на шесть пунктов «Партизан» и проиграв двенадцать очков чемпиону «Црвене Звезде».

ФК Войводина. Ненад Лалатович

Также приятные воспоминания о себе Лалатович оставил в «Войводине». С этой командой в 2020 году специалист выиграл Кубок Сербии, обыграв в финале «Партизан» в серии пенальти (4:2). При этом, «Войводина» была очень близка к победе над соперником еще в основное время, однако «Партизан» сумел отыграть один мяч на 81-й минуте, а сравнять счет (2:2) на 90+6-й. Для «Войводины» эта победа в Кубке Сербии стала всего второй в истории.

Скудный тренерский опыт за рубежом

За пределами родной Сербии Ненад Лалатович поработал крайне мало. Летом 2021 года специалист принял приглашение из Саудовской Аравии, однако провел в тамошнем «Аль-Батине» всего-навсего три с половиной месяца, и после восьми матчей, когда команда оказалась в подвале турнирной таблицы, был отправлен в отставку.

Второй и последний (до «Зари») зарубежный тренерский опыт Лалатовича связан с боснийским «Борацем» из города Баня-Лука. Эту команду Ненад принял в середине июня минувшего года, но уже в конце августа был отправлен в отставку, о которой сам руководителей и запросил.

Интересно и то, что боснийская пресса, сообщая о приходе Лалатовича в «Борац», отметила, что новым наставником этой команды стал «скандальный специалист». Подобная формулировка в заголовках изданий была мотивирована тем, что за несколько месяцев до назначения в «Борац» у Ненада случился конфликт с одним из фанатов в чемпионате Сербии. Тогда все закончилось тем, что Лалатович даже бросил какой-то предмет в болельщика на трибуны, за что увидел перед собой красную карточку от арбитра.

Чего ждать от Лалатовича в Заре?

По информации из СМИ, в «Зарю» Ненад Лалатович приходит вместе со своим тренерским штабом. Однако в число помощников серба в луганской команде войдет также и специалист, которому украинская Премьер-лига прекрасно знакома – это 36-летний хорват Младен Бартулович, который ранее был ассистентом у Сергея Лавриненко и Сергея Ковальца в «Ингульце», а также временно исполнял обязанности наставника этой команды.

Бартулович находится в Украине с 2006 года, и переехал в страну через полгода после того, как ее окончательно покинул Лалатович. Поэтому подобная «спарка» специалистов должна пойти «Заре» исключительно на пользу, потому как во главе команды формально пусть и будут иностранцы, зато они давно и хорошо знают украинский футбол и основные принципы работы в нем.

Также стоит отмечать, что «Заря», назначая 45-летнего наставника, получает очень опытного специалиста в самом расцвете сил. К настоящему моменту на счету Лалатовича уже 401 матч в тренерской карьере, из которых его команды выиграли 194, еще в 100 случаях сыграли вничью и 107 дуэлей проиграли. В среднем подопечные Лалатовича набирают по 1,7 очка за матч. А еще немаловажно, что с 2011 года, когда Ненад начал активную тренерскую карьеру, у него не было длительных (больше 2-3 месяцев) отрезков без работы, что говорит не только о хорошей работе агентов наставника, но и все-таки о его квалификации, потому что неудачник не будет пользоваться спросом на рынке труда.

Поэтому можно констатировать, что «Заря» снова удивила выбором (как и год назад с ван Леувеном), и снова предпочла пойти на риск в ситуации, когда, казалось бы, можно было сделать ставку на более проверенных кандидатов (вроде Валерия Кривенцова). Значит, должно быть интересно…