Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 12:39 |
709
3

ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю

Сербский специалист пришел на замену Патрику Ван Леувен

04 июля 2023, 12:39 |
709
3
ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю
Getty Images/Global Images Ukraine. Ненад Лалатович

Сербский специалист Ненад Лалатович стал новым главным тренером луганской «Зари».

Последним клубом 45-ти летнего тренера из Белграда был представитель высшей лиги «Младость» ГАТ. Руководил командой 10 матчей, в которых проиграл лишь дважды, но это не помогло «Младости» остаться в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом.

Предыдущий тренер «Зари» Патрик Ван Леувен покинул команду и вчера официально возглавил «Шахтер».

По теме:
Ван Леувен в Шахтере: холодный кот в мешке 
Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Заря Луганск назначение тренера Ненад Лалатович Патрик ван Леувен
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Теннис | 04 июля 2023, 03:45 1
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона

Марина Заневская вылетела в первом раунде Уимблдона-2023

От Месхи до Каладзе: символическая сборная Грузии всех времен
Футбол | 04 июля 2023, 09:10 1
От Месхи до Каладзе: символическая сборная Грузии всех времен
От Месхи до Каладзе: символическая сборная Грузии всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о выдающихся грузинских мастерах кожаного мяча

ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day
Футбол | 03.07.2023, 20:57
ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day
ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Теннис | 03.07.2023, 21:20
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
В Киеве кассирша Новой почты украла 190 тысяч гривен ради игры в казино
Мир азарта | 04.07.2023, 04:55
В Киеве кассирша Новой почты украла 190 тысяч гривен ради игры в казино
В Киеве кассирша Новой почты украла 190 тысяч гривен ради игры в казино
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
 юристы шахтера уже "ведут" его контракт?
Ответить
+3
romario1501
Ненада Зарплатович )))
Ответить
+1
Alexander Киев
Майбутній тренер Шахтаря
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
03.07.2023, 13:39 15
Футбол
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
03.07.2023, 21:47 11
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
03.07.2023, 07:00 2
Футбол
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
02.07.2023, 18:40 3
Футбол
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
02.07.2023, 12:26 56
Футбол
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
02.07.2023, 23:54 138
Футбол
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
02.07.2023, 17:20 10
Водные виды
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
03.07.2023, 12:14 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем