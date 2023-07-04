ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю

Сербский специалист Ненад Лалатович стал новым главным тренером луганской «Зари».

Последним клубом 45-ти летнего тренера из Белграда был представитель высшей лиги «Младость» ГАТ. Руководил командой 10 матчей, в которых проиграл лишь дважды, но это не помогло «Младости» остаться в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом.

Предыдущий тренер «Зари» Патрик Ван Леувен покинул команду и вчера официально возглавил «Шахтер».