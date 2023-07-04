Украина. Премьер лига04 июля 2023, 12:39 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю
Сербский специалист пришел на замену Патрику Ван Леувен
04 июля 2023, 12:39 |
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Сербский специалист Ненад Лалатович стал новым главным тренером луганской «Зари».
Последним клубом 45-ти летнего тренера из Белграда был представитель высшей лиги «Младость» ГАТ. Руководил командой 10 матчей, в которых проиграл лишь дважды, но это не помогло «Младости» остаться в Суперлиге.
Ранее сообщалось, что Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом.
Предыдущий тренер «Зари» Патрик Ван Леувен покинул команду и вчера официально возглавил «Шахтер».
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