Украина. Премьер лига27 июня 2023, 22:34 |
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Вместе с экс-тренером Ингульца. Лалатович придет в Зарю со своим штабом
Младен Бартулович уже работает с луганской командой
27 июня 2023, 22:34 |
2040
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Луганский футбольный клуб «Заря» возглавит 45-летний сербский специалист Ненад Лалатович.
Как сообщает «ТаТоТаке», Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом, который будет состоять из трех коучей. Один из них – экс-тренер «Ингульца» Младен Бартулович.
По информации источника, Бартулович уже работает с луганской командой. Сам Лалатович присоединится к «Заре» на сборах в Польше.
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