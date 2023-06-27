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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 22:34 |
2040
0

Вместе с экс-тренером Ингульца. Лалатович придет в Зарю со своим штабом

Младен Бартулович уже работает с луганской командой

27 июня 2023, 22:34 |
2040
0
Вместе с экс-тренером Ингульца. Лалатович придет в Зарю со своим штабом
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Луганский футбольный клуб «Заря» возглавит 45-летний сербский специалист Ненад Лалатович.

Как сообщает «ТаТоТаке», Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом, который будет состоять из трех коучей. Один из них – экс-тренер «Ингульца» Младен Бартулович.

По информации источника, Бартулович уже работает с луганской командой. Сам Лалатович присоединится к «Заре» на сборах в Польше.

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Ненад Лалатович Младен Бартулович назначение тренера Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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