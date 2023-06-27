Вместе с экс-тренером Ингульца. Лалатович придет в Зарю со своим штабом

Луганский футбольный клуб «Заря» возглавит 45-летний сербский специалист Ненад Лалатович.

Как сообщает «ТаТоТаке», Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом, который будет состоять из трех коучей. Один из них – экс-тренер «Ингульца» Младен Бартулович.

По информации источника, Бартулович уже работает с луганской командой. Сам Лалатович присоединится к «Заре» на сборах в Польше.