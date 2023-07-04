Ван Леувен в Шахтере: холодный кот в мешке 

Итак, чуда не случилось. «Шахтер» без главного тренера был совсем недолго. Первого июля «горняки» расторгли соглашение с Игорем Йовичевичем, а уже третьего отрапортовали о том, что команду возглавил Патрик ван Леувен.

В данном случае не нужно искать заговорщицкие теории. Судьба хорватского специалиста в донецком клубе была предрешена давно. Поговаривают, Йовичевич не нравился президенту «оранжево-черных» Ахметову. Не нравилась его работа, его манера поведения. По слухам, босс «горняков» не очень понимал, какую именно команду собирается строить Игор, какую именно игровую схему и философию проповедует.

Решение избавиться от Йовичевича у Ахметова, по всей видимости, созрело давно. Еще до конца прошлого сезона. И то, что под руководством хорвата «Шахтер» решил турнирные задачи и в УПЛ, и на евроарене, Рината Леонидовича не особо интересовало. Ему априори нужен был иного толка, иного содержания наставник: более солидный, более узнаваемый, более самодостаточный, что ли.

Этих и иных качеств Ахметов в Йовичевиче, похоже, не разглядел. Или просто не хотел разглядывать. Поэтому, повторюсь в энный раз, судьба Йовичевича – тренера «Шахтера» – была предопределена. Да уж, минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Я бы сюда добавил – и барское безразличие.

То есть, по факту «Шахтер» отказался от услуг хорватского тренера фактически сразу после окончания чемпионата страны. И тогда же начал поиски нового наставника.

Сейчас вряд ли уместно рассказывать о том, что ван Леувен изначально не был главным претендентом на вакантную должность. Там были другие специалисты. Специалисты, которых рекомендовал спортдир клуба Дарио Срна.

ФК Шахтер Донецк

Однако итальянцев заполучить не удалось, и настал черед ван Леувена, который, как оказалось, все время был рядом. Голландец оперативно покинул «Зарю», хотя и имел на руках контракт с луганским клубом.

Что касается «Зари», то вы уж извините меня за прямоту, но лично мне луганский клуб в данном контексте не жалко. Причем от слова «совсем». Не жалко в первую очередь из-за странной позиции руководства клуба, боящегося «как бы чего не вышло».

«Заря» имела отличный шанс в бытность ее наставником Виктора Скрипника замахнуться на Лигу чемпионов, но уж слишком лояльно отнеслась к одному из «старших братьев» по бизнесу президента клуба Геллера – к «Динамо».

На мой взгляд, в недавно завершившемся сезоне руководство «Зари» тоже побоялось собственной прыти. Побоялось в этот раз, что может финишировать выше еще одного «старшего брата» по бизнесу – «Днепра-1». Ну, то их проблемы. Пусть с ними и живут. Давайте вернемся к ван Леувену.

Как мне удалось узнать из «достоверных источников», Патрик в любом случае вернулся бы в «Шахтер» накануне сезона 2023/2024. Его возвращение лично лоббировал, если этот термин тут уместен, президент «Шахтера».

По данным моих собеседников, если бы у «горняков» срослось с итальянцами, то ван Леувен вернулся бы в клубную Академию, где он небезуспешно работал в свое время. А если не срастается с Фариоли и компанией, то при таком раскладе 53-летний нидерландец срывает джекпот – возглавляет первую команду.

Получается, что у ван Леувена был заведомо выигрышный вариант. Любой вариант. Звезды сложились в такой конфигурации, что выигрышным стал самый лакомый – кресло главного тренера.

Если попытаться отбросить эмоциональную часть вопроса, хотя мне это сделать крайне непросто, я должен отметить, что с точки зрения системности, упорядоченности, подхода к организации работы ван Леувен смотрится предпочтительнее своего предшественника. Причем прилично предпочтительнее.

Патрик шесть лет возглавлял/курировал футбольную академию «Фейеноорда» - одна эта запись в трудовой книжке способна открыть дверь в почти любой элитный клуб Западной Европы. Насколько мне известно, «Шахтеру» тогда пришлось серьезно побороться, чтобы заполучить этого специалиста себе в академию.

Щедрые «подъемные» и такое же жалование сделало свою роль, и ван Леувен на долгие почти семь лет вошел в высшую клубную иерархию «горняков». Его роль в переводе всех команд клуба на «голландскую» схему, во взращивании молодого поколения «горняков» сложно переоценить. Да я и не собираюсь этого делать. Как функционер, как специалист ван Леувен – высочайшего порядка. Но какой из него главный тренер первой команды – сказать весьма сложно.

***

Патрик до «Шахтера» возглавлял лишь две команды – израильский «Маккаби» из Тель-Авива и «Зарю». В первом случае он провалился. Причем провалился очевидно и громко: очень быстро был уволен за неудовлетворительные результаты.

ФК Шахтер Донецк

Во втором варианте – бинго. Во всяком случае, почти всем нам так кажется. Да и УПЛ оперативно подсуетилась, отвесив именно Патрику лавры лучшего тренера прошлого сезона.

Я не собираюсь спорить по этому поводу, ибо нет предмета спора как такового. «Заря» стала лучшей командой второго круга, и если бы не поражение от «Шахтера», была бы безоговорочно лучшей командой второго круга. Луческу провалился, Кучер на финише выдохся, Йовичевич либо лицом не вышел, либо почему-то не убедил наших экспертов – вот и получилось ван Леувену выиграть на таком безрыбье.

Но была ли его «Заря» лучшей командой сезона? Нет, не была. Хотя бы потому, что в первой части чемпионата слишком долго запрягала. С другой стороны, кадровый подбор луганской команды – не чета «Шахтеру», «Динамо» и «Днепру-1».

Так или иначе, всем нам запомнилась яркая и результативная игра «Зари» нынешней весной. Запомнилась она и президенту «Шахтера», который и решил поставить на ван Леувена.

Ход мыслей понятен. Логичен. И вполне объективен.

Но, как и в случае с назначением Йовичевича, да и с отставкой Игора, есть свои «но». Каким на самом деле является тренером ван Леувен, мы определенно пока что не знаем. То, что он провел яркие три месяца во главе «Зари», конечно, хорошо. Но этого мало. Очень мало.

Мало для того, чтобы составить всеобъемлющее представление о специалисте. Этого явно мало для того, чтобы возглавить такую команду, как «Шахтер». Ван Леувен очень неудачно провел во главе «Зари» еврокубковую схватку против румынской «Университати». Мы можем лишь догадываться, как бы он справился с «синдромом второго сезона».

У него просто нет необходимого опыта, чтобы его можно было рецензировать. У него просто нет тренерской «глубины», собственных, эксклюзивных фишек и предрассудков. У него есть только три удачных месяца на двух местах работы.

Это кот в мешке. Как минимум. И лично мне видится, что шансов у него провалиться на новом рабочем месте даже больше, чем не провалиться.

Срна назвал ван Леувена «холодным человеком без эмоций». На мой взгляд, именно сейчас «Шахтеру» нужен «горячий» человек, способный «зажигать» не только своих подопечных, но и болельщиков, и общественность.

Ван Леувен этого делать не будет. Он будет с отрешенным лицом стоять/сидеть на тренерской лавке, то ли руководя в такой способ своей командой, то ли перелистывая в уме произведения Германа Коха.

И в один не очень прекрасный момент ему укажут на дверь, и он уйдет, не проронив ни капли эмоций.