Новичок для Де Дзерби? Брайтон близок к подписанию нидерпандского голкипера
Вратарь Барт Вербрюгген выступал за бельгийский «Андерлехт»
Английский клуб «Брайтон» близок к подписанию нидерпандского голкипера Барта Вербрюггена.
20-летний вратарь выступал за бельгийский «Андерлехт». «Брайтон» возглавляет Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера.
Договор практически завершен, и официально о нем будет объявлено в конце недели.
Барт Вербрюгген провел за «Андерлехт» в минувшем сезоне 24 матча (17 – в чемпионате Бельгии, 1 – в кубке, 6 – в еврокубках).
Brighton are very close to signing Bart Verbruggen. The transfer is almost completed and will likely be sealed by the end of the week. He will cost around €20m.— Brighton Bubble (@BrightonBubble) June 19, 2023
[@ladh / @Nieuwsblad_BE] 🥇/🥈#bhafc pic.twitter.com/JIrd6hIo52
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