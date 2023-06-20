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  4. Новичок для Де Дзерби? Брайтон близок к подписанию нидерпандского голкипера
Англия
20 июня 2023, 06:15 | Обновлено 20 июня 2023, 06:35
298
0

Новичок для Де Дзерби? Брайтон близок к подписанию нидерпандского голкипера

Вратарь Барт Вербрюгген выступал за бельгийский «Андерлехт»

20 июня 2023, 06:15 | Обновлено 20 июня 2023, 06:35
298
0
Новичок для Де Дзерби? Брайтон близок к подписанию нидерпандского голкипера
Twitter

Английский клуб «Брайтон» близок к подписанию нидерпандского голкипера Барта Вербрюггена.

20-летний вратарь выступал за бельгийский «Андерлехт». «Брайтон» возглавляет Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера.

Договор практически завершен, и официально о нем будет объявлено в конце недели.

Барт Вербрюгген провел за «Андерлехт» в минувшем сезоне 24 матча (17 – в чемпионате Бельгии, 1 – в кубке, 6 – в еврокубках).

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Барт Вербрюгген Брайтон Роберто Де Дзерби трансферы трансферы АПЛ Андерлехт
Источник Twitter
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