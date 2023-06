Новичок для Де Дзерби? Брайтон близок к подписанию нидерпандского голкипера

Английский клуб «Брайтон» близок к подписанию нидерпандского голкипера Барта Вербрюггена.

20-летний вратарь выступал за бельгийский «Андерлехт». «Брайтон» возглавляет Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера.

Договор практически завершен, и официально о нем будет объявлено в конце недели.

Барт Вербрюгген провел за «Андерлехт» в минувшем сезоне 24 матча (17 – в чемпионате Бельгии, 1 – в кубке, 6 – в еврокубках).

Brighton are very close to signing Bart Verbruggen. The transfer is almost completed and will likely be sealed by the end of the week. He will cost around €20m.



[@ladh / @Nieuwsblad_BE] 🥇/🥈#bhafc pic.twitter.com/JIrd6hIo52