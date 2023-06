ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала тинейджера-«монстра» Файе

Испанская «Барселона» сообщила о переходе защитника Микаила Файе.

Клуб информирует, что с 18-летним Файе подписан контракт сроком до лета 2027 года. Сумма отступных за сенегальца составляет 400 млн евро.

Предыдущим клубом Микаила Файе была хорватская «Кустосия». Он играл за нее с февраля 2023 года, проведя 13 матчей и забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что в 15 лет Файе получил прозвище «монстр», когда выступал на юношеском чемпионате мира за сборную Сенегала U-17.

