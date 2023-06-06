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Ролан Гаррос
06 июня 2023, 19:27 | Обновлено 06 июня 2023, 19:46
1903
0

Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина

Бывший украинский теннисист – о поведении второй ракетки мира

06 июня 2023, 19:27 | Обновлено 06 июня 2023, 19:46
1903
0
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Twitter. Александр Долгополов и Элина Свитолина

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов раскритиковал вторую ракетку мира Арину Собооленко.

После завершения матча 1/4 финала против Элины Свитолиной Соболенко демонстративно ждала украинку у сетки для рукопожатия, но Элина даже не посмотрела в ее сторону.

«О да, это, конечно, было настолько отвратительно, насколько это возможно.

Пока россия взрывает дамбу, с помощью своего друга-мини-диктатора, «unsafe on press conference, no comments drama queen» нарочно стоит у сети, высмеивая все, через что проходит Украина. Жалкая», – написал Долгополов в Twitter.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Александр Долгополов Арина Соболенко Элина Свитолина российско-украинская война Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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