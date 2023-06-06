Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Бывший украинский теннисист – о поведении второй ракетки мира
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов раскритиковал вторую ракетку мира Арину Собооленко.
После завершения матча 1/4 финала против Элины Свитолиной Соболенко демонстративно ждала украинку у сетки для рукопожатия, но Элина даже не посмотрела в ее сторону.
«О да, это, конечно, было настолько отвратительно, насколько это возможно.
Пока россия взрывает дамбу, с помощью своего друга-мини-диктатора, «unsafe on press conference, no comments drama queen» нарочно стоит у сети, высмеивая все, через что проходит Украина. Жалкая», – написал Долгополов в Twitter.
В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.
Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Oh yeah, that surely was as disgusting as it gets.— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 6, 2023
While russia blows up dam, with the help of her mini dictator friend, the “ unsafe on press conference, no comments drama queen” stands on purpose at the net, making fun of everything that Ukraine is going thru. Pathetic https://t.co/tgl1uYFvFl
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