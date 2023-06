Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов раскритиковал вторую ракетку мира Арину Собооленко.

После завершения матча 1/4 финала против Элины Свитолиной Соболенко демонстративно ждала украинку у сетки для рукопожатия, но Элина даже не посмотрела в ее сторону.

«О да, это, конечно, было настолько отвратительно, насколько это возможно.



Пока россия взрывает дамбу, с помощью своего друга-мини-диктатора, «unsafe on press conference, no comments drama queen» нарочно стоит у сети, высмеивая все, через что проходит Украина. Жалкая», – написал Долгополов в Twitter.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.

