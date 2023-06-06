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  4. «Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 18:28 | Обновлено 06 июня 2023, 18:47
3885
1

«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко

Поступок белоруски после матча со Свитолиной вызвал гневную реакцию понимающих

06 июня 2023, 18:28 | Обновлено 06 июня 2023, 18:47
3885
1
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Поведение белорусской теннисистки Арины Соболенко после победы над Элиной Свитолиной в 1/4 финала Ролан Гаррос (6:4, 6:4) вызвал гневную реакцию в интернете со стороны людей, которые понимают причины того, почему украинка отказывается от рукопожатия с представительницами рф и беларуси.

Соболенко, напомним, по завершении встречи демонстративно подошла к сетке со своей стороны корта. Этим она спровоцировала зрителей на свист негодования в адрес Свитолиной, которая даже не думала пожимать руку сопернице.

Пользователь с ником Diano Eko: «Соболенко сделала это специально, стоя у сетки. Она точно знала, что не получит что-то новое. Посмотрите на ее ухмылку после того, как толпа освистала Элину».

LUCAS: «Я предполагаю, что Соболенко может командовать танками и ракетами на границе».

Tarcísio Pontes: «Соболенко выиграла матч. Она может быть на правильной стороне корта, но на неправильной стороне истории».

Levchuk Dima: «Соболенко и Касаткина. Полная противоположность».

M Reinhardt: «Какая сомнительная привилегия расстраиваться из-за рукопожатия. Надо иметь хоть какое-то чувство меры. Соболенко знала, что от Элины рукопожатия не будет, но встала у сетки, изображая из себя жертву».

AndreaG: «Почему кто-то ожидает, что любой украинский игрок пожмет руку игрокам россии/беларуси? Соболенко знала, что Свитолина не станет этого делать, но ждала ее у сетки. Почему? Потому что она хотела сойти за хорошего человека, которому отказали в рукопожатии. Касаткина — единственный игрок из россии, которому это удалось».

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Арина Соболенко Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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