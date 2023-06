Назван главный кандидат на пост главного тренера Тоттенхэма

Английский клуб «Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

Руководство шпор запланировало переговоры с Анге Постекоглу, австралийским наставником шотландского «Селтика».

Босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви обратил на него внимание из-за удачной работы специалиста в чемпионате Шотландии.

Переговоры с Постекоглу начнутся после финального матча Кубка Шотландии, в котором «Селтик» 3 июня сыграет против клуба «Инвернесс».

«Селтик» под руководством Постекоглу в текущем сезоне выиграл чемпионат Шотландии и Кубок лиги.

Tottenham have scheduled new round of talks with Ange Postecoglou at the beginning if next week — he remains leading candidate. 🚨⚪️ #THFC



Nothing done/agreed yet as Spurs also discussed Luis Enrique again internally this week. pic.twitter.com/gFGCNgMNRI