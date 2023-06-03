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Англия
03 июня 2023, 03:59 | Обновлено 03 июня 2023, 04:23
183
0

Назван главный кандидат на пост главного тренера Тоттенхэма

Руководство шпор вскоре начнет переговоры с Анге Постекоглу, коучем «Селтика»

03 июня 2023, 03:59 | Обновлено 03 июня 2023, 04:23
183
0
Назван главный кандидат на пост главного тренера Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Анге Постекоглу

Английский клуб «Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

Руководство шпор запланировало переговоры с Анге Постекоглу, австралийским наставником шотландского «Селтика».

Босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви обратил на него внимание из-за удачной работы специалиста в чемпионате Шотландии.

Переговоры с Постекоглу начнутся после финального матча Кубка Шотландии, в котором «Селтик» 3 июня сыграет против клуба «Инвернесс».

«Селтик» под руководством Постекоглу в текущем сезоне выиграл чемпионат Шотландии и Кубок лиги.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Селтик назначение тренера Дэниел Леви
Источник Фабрицио Романо
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