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  4. Тренер Фиорентины может возглавить Тоттенхэм
Англия
26 мая 2023, 13:55 |
321
1

Тренер Фиорентины может возглавить Тоттенхэм

«Шпоры» интересуются Винченцо Итальяно

26 мая 2023, 13:55 |
321
1
Тренер Фиорентины может возглавить Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Шпоры» начали рассматривать вариант с Итальяно после того, как возникли трудности в переговорах с тренером «Фейенорда» Арне Слотом. Романо утверждает, что в контракте Итальяно с «Фиорентиной» нет клаусулы в 10 миллионов евро, о которой писалось в СМИ ранее.

Также кандидатуру Итальяно рассматривает «Наполи». Но для свежеиспеченных чемпионов Италии приоритетным вариантом остается Джан Пьеро Гасперини.

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Винченцо Итальяно Тоттенхэм Фиорентина Наполи
Источник FiorentinaNews.com
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Перець
На жаль нічого не зміниться , у них якась карма чи пороблено 4-6 місце
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