Тренер Фиорентины может возглавить Тоттенхэм
«Шпоры» интересуются Винченцо Итальяно
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Шпоры» начали рассматривать вариант с Итальяно после того, как возникли трудности в переговорах с тренером «Фейенорда» Арне Слотом. Романо утверждает, что в контракте Итальяно с «Фиорентиной» нет клаусулы в 10 миллионов евро, о которой писалось в СМИ ранее.
Также кандидатуру Итальяно рассматривает «Наполи». Но для свежеиспеченных чемпионов Италии приоритетным вариантом остается Джан Пьеро Гасперини.
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