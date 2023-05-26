Тренер Фиорентины может возглавить Тоттенхэм

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Шпоры» начали рассматривать вариант с Итальяно после того, как возникли трудности в переговорах с тренером «Фейенорда» Арне Слотом. Романо утверждает, что в контракте Итальяно с «Фиорентиной» нет клаусулы в 10 миллионов евро, о которой писалось в СМИ ранее.

Также кандидатуру Итальяно рассматривает «Наполи». Но для свежеиспеченных чемпионов Италии приоритетным вариантом остается Джан Пьеро Гасперини.