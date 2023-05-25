Нидерланды25 мая 2023, 12:29 | Обновлено 25 мая 2023, 12:57
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Тренер Фейенорда опроверг переход в Тоттенхэм
Арне Слот не собирается менять клуб
25 мая 2023, 12:29 | Обновлено 25 мая 2023, 12:57
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Главный тренер «Фейенорда» Арне Слот опроверг слухи о своем возможном переходе в «Тоттенхэм»:
«Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за такую высокую оценку, но я хочу остаться в «Фейенорде» и развивать фундамент, который был заложен за последние два сезона. Я с нетерпением жду нового сезона в «Фейенорде».
В нынешнем сезоне Слот привел «Фейенорд» к чемпионству в Эредивизи.
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