Тренер Фейенорда опроверг переход в Тоттенхэм

Главный тренер «Фейенорда» Арне Слот опроверг слухи о своем возможном переходе в «Тоттенхэм»:

«Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за такую высокую оценку, но я хочу остаться в «Фейенорде» и развивать фундамент, который был заложен за последние два сезона. Я с нетерпением жду нового сезона в «Фейенорде».

В нынешнем сезоне Слот привел «Фейенорд» к чемпионству в Эредивизи.