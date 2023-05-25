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Нидерланды
25 мая 2023, 12:29 | Обновлено 25 мая 2023, 12:57
145
0

Тренер Фейенорда опроверг переход в Тоттенхэм

Арне Слот не собирается менять клуб

25 мая 2023, 12:29 | Обновлено 25 мая 2023, 12:57
145
0
Тренер Фейенорда опроверг переход в Тоттенхэм
ФК Шахтер Донецк. Арне Слот

Главный тренер «Фейенорда» Арне Слот опроверг слухи о своем возможном переходе в «Тоттенхэм»:

«Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за такую высокую оценку, но я хочу остаться в «Фейенорде» и развивать фундамент, который был заложен за последние два сезона. Я с нетерпением жду нового сезона в «Фейенорде».

В нынешнем сезоне Слот привел «Фейенорд» к чемпионству в Эредивизи.

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Арне Слот Фейеноорд Тоттенхэм
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