Громил Шахтер в ЛЕ. Тоттенхэм ведет переговоры с Арне Слотом

«Тоттенхэм» провел переговоры по поводу назначения на пост главного тренера с наставником «Фейенорда» Арне Слотом. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, переговоры с 44-летний специалистом были очень продуктивными, вероятность его назначения высока.

Арне Слот в нынешнем сезоне привел «Фейенорд» к чемпионству в Эредивизие и вывел в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 «Фейенорд» прошел донецкий «Шахтер», обыграв «Горняков» 7:1 в ответном матче.