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  4. Громил Шахтер в ЛЕ. Тоттенхэм ведет переговоры с Арне Слотом
Англия
19 мая 2023, 15:30 |
300
0

Громил Шахтер в ЛЕ. Тоттенхэм ведет переговоры с Арне Слотом

Тренер «Фейенорда» может продолжить карьеру в Англии

19 мая 2023, 15:30 |
300
0
Громил Шахтер в ЛЕ. Тоттенхэм ведет переговоры с Арне Слотом
ФК Шахтер Донецк. Арне Слот

«Тоттенхэм» провел переговоры по поводу назначения на пост главного тренера с наставником «Фейенорда» Арне Слотом. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, переговоры с 44-летний специалистом были очень продуктивными, вероятность его назначения высока.

Арне Слот в нынешнем сезоне привел «Фейенорд» к чемпионству в Эредивизие и вывел в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 «Фейенорд» прошел донецкий «Шахтер», обыграв «Горняков» 7:1 в ответном матче.

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Тоттенхэм Арне Слот Фейеноорд
Источник Джанлука Ди Марцио
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