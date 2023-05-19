Англия19 мая 2023, 15:30 |
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Громил Шахтер в ЛЕ. Тоттенхэм ведет переговоры с Арне Слотом
Тренер «Фейенорда» может продолжить карьеру в Англии
19 мая 2023, 15:30 |
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«Тоттенхэм» провел переговоры по поводу назначения на пост главного тренера с наставником «Фейенорда» Арне Слотом. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, переговоры с 44-летний специалистом были очень продуктивными, вероятность его назначения высока.
Арне Слот в нынешнем сезоне привел «Фейенорд» к чемпионству в Эредивизие и вывел в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 «Фейенорд» прошел донецкий «Шахтер», обыграв «Горняков» 7:1 в ответном матче.
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