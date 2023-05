Мудрик сыграет против чемпионов АПЛ. Украинец вышел на 20 минут с Ман Сити

В воскресенье, 21 мая, проходит матч 37-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Челси».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок в запасе.

На 69-й минуте игры наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард выпустил украинца на поле. Мудрик вышел вместо Рахима Стерлинга.

На 74-й минуте игры «горожане» ведут со счетом 1:0. Единственный гол забил Хулиан Альварес.

