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Англия
21 мая 2023, 19:37 | Обновлено 21 мая 2023, 19:51
594
0

Мудрик сыграет против чемпионов АПЛ. Украинец вышел на 20 минут с Ман Сити

Лэмпард выпустил Михаила на 69-й минуте в игре с горожанами

21 мая 2023, 19:37 | Обновлено 21 мая 2023, 19:51
594
0
Мудрик сыграет против чемпионов АПЛ. Украинец вышел на 20 минут с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 21 мая, проходит матч 37-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Челси».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок в запасе.

На 69-й минуте игры наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард выпустил украинца на поле. Мудрик вышел вместо Рахима Стерлинга.

На 74-й минуте игры «горожане» ведут со счетом 1:0. Единственный гол забил Хулиан Альварес.

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Источник Sport.ua
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