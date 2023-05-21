Англия21 мая 2023, 19:37 | Обновлено 21 мая 2023, 19:51
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Мудрик сыграет против чемпионов АПЛ. Украинец вышел на 20 минут с Ман Сити
Лэмпард выпустил Михаила на 69-й минуте в игре с горожанами
21 мая 2023, 19:37 | Обновлено 21 мая 2023, 19:51
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В воскресенье, 21 мая, проходит матч 37-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Челси».
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок в запасе.
На 69-й минуте игры наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард выпустил украинца на поле. Мудрик вышел вместо Рахима Стерлинга.
На 74-й минуте игры «горожане» ведут со счетом 1:0. Единственный гол забил Хулиан Альварес.
Читайте также:Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
🔄 Mudryk and Madueke come on to replace Gallagher and Sterling with just over 20 minutes remaining.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2023
💠 1-0 🔵 [69] #MciChe
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