Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.05.2023 18:00 – 42 1 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 мая 2023, 18:00 |
786
2

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 37-го тура АПЛ

21 мая 2023, 18:00 |
786
2
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик остался в запасе команды.

Вчера, 20 мая, «горожане» официально стали чемпионами АПЛ.

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
По теме:
Брайтон Де Дзерби обыграл аутсайдера АПЛ и обеспечил участие в еврокубках
Манчестер Сити – Челси – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
Мудрик – в запасе на матч с чемпионами АПЛ. Составы на Ман Сити – Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Теннис | 21 мая 2023, 01:15 27
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме

К сожалению, Ангелина просто не смогла восстановиться физически

Лома круче по всем показателям. Статистика ударов Ломаченко и Хейни
Бокс | 21 мая 2023, 13:30 10
Лома круче по всем показателям. Статистика ударов Ломаченко и Хейни
Лома круче по всем показателям. Статистика ударов Ломаченко и Хейни

Американец выполнил 405 ударов, а украинский боксер нанес 564 удара

ВИДЕО. Ломаченко после проигрыша расплакался за кулисами ринга
Бокс | 21.05.2023, 08:50
ВИДЕО. Ломаченко после проигрыша расплакался за кулисами ринга
ВИДЕО. Ломаченко после проигрыша расплакался за кулисами ринга
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 21.05.2023, 00:05
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге
Футбол | 21.05.2023, 13:40
Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге
Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Если Челси ещё детям проинрает то это будет позор 
Ответить
+1
Kaftan
Тупий вузьколобий лампард, поскоріше, щоб його вигнали, як позорного недо тренера. Його рівень. Чемпіоншип. 🤦
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выиграл бой. Он настоящий чемпион»
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выиграл бой. Он настоящий чемпион»
21.05.2023, 08:17 10
Бокс
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
20.05.2023, 13:31 5
Бокс
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
20.05.2023, 07:23 1
Бокс
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
21.05.2023, 10:45 56
Футбол
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
20.05.2023, 19:07 12
Футбол
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
20.05.2023, 18:15 7
Футбол
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 24
Бокс
94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
20.05.2023, 19:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности