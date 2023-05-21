21.05.2023 18:00 – 42’ 1 : 0
Англия21 мая 2023, 18:00 |
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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 37-го тура АПЛ
21 мая 2023, 18:00 |
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В воскресенье, 21 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик остался в запасе команды.
Вчера, 20 мая, «горожане» официально стали чемпионами АПЛ.
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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Комментарии 2
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Если Челси ещё детям проинрает то это будет позор
Тупий вузьколобий лампард, поскоріше, щоб його вигнали, як позорного недо тренера. Його рівень. Чемпіоншип. 🤦
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