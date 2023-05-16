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Англия
16 мая 2023, 13:59 | Обновлено 16 мая 2023, 14:00
317
2

ВИДЕО. Зинченко отсутствовал на утренней тренировке Арсенала

Вероятно, в ближайшее время Александра мы на поле не увидим

16 мая 2023, 13:59 | Обновлено 16 мая 2023, 14:00
317
2
ВИДЕО. Зинченко отсутствовал на утренней тренировке Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустил утреннюю тренировку лондонской команды.

Также с общей группой не тренировались Габриэл Мартинелли и Вильям Салиба.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку на матч 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона», который состоялся в воскресенье.

Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая).

20 мая «канониры» встретятся с «Ноттингем Форест».

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Александр Зинченко Габриэл Мартинелли Вильям Салиба Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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olex.mykhailov
Зіна , скорішого тобі одужання
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BUROSTAVOK
Скоро будуть новини Зінка сходила в сортир,Зінка дристав,і що Зінка перед цим їв_))))
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