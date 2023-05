ВИДЕО. Зинченко отсутствовал на утренней тренировке Арсенала

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустил утреннюю тренировку лондонской команды.

Также с общей группой не тренировались Габриэл Мартинелли и Вильям Салиба.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку на матч 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона», который состоялся в воскресенье.

Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая).

20 мая «канониры» встретятся с «Ноттингем Форест».

❌ Martinelli

❌ Zinchenko

❌ Saliba



Arsenal players not spotted in training this morning 🔴 pic.twitter.com/RB0taAqRHb