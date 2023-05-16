ВИДЕО. Зинченко отсутствовал на утренней тренировке Арсенала
Вероятно, в ближайшее время Александра мы на поле не увидим
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустил утреннюю тренировку лондонской команды.
Также с общей группой не тренировались Габриэл Мартинелли и Вильям Салиба.
Отметим, что Зинченко не попал в заявку на матч 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона», который состоялся в воскресенье.
Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая).
20 мая «канониры» встретятся с «Ноттингем Форест».
❌ Martinelli— Football Daily (@footballdaily) May 16, 2023
❌ Zinchenko
❌ Saliba
Arsenal players not spotted in training this morning 🔴 pic.twitter.com/RB0taAqRHb
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