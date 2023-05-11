Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Англия
11 мая 2023, 20:20 |
3282
5

Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы

Участие в следующих матчах сборной Украины также под вопросом

11 мая 2023, 20:20 |
3282
5
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы икры, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая). Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Операция Зинченко не понадобится, но его участие в июньских матчах сборной Украины также под большим вопросом. Существует высокая вероятность того, что хавбек восстановится лишь к старту следующего клубного сезона.

Кроме Зинченко, до конца сезона вылетел еще один игрок «Арсенала» – защитник Вильям Салиба. Он не сумел полностью восстановиться от повреждения спины.

По теме:
Лидер Александрии травмировался в матче с Шахтером
Форвард Ювентуса задумал стать партнером Зинченко
Траоре тренируется индивидуально. В Шахтере есть еще потери
Александр Зинченко Арсенал Лондон сборная Украины по футболу травма Вильям Салиба
Источник The Athletic
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Война | 11 мая 2023, 02:23 11
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф

Экс-глава Мотор Сич блокировал передачу вертолета украинским военным

ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Футбол | 11 мая 2023, 13:23 19
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную

Довбик забил 22-й гол

Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Теннис | 11.05.2023, 17:51
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года
Футбол | 11.05.2023, 19:20
Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года
Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Футбол | 11.05.2023, 20:00
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Шось не пам"ятаю, шоб з Нюкаслом у нього була травма. Міняли його точно не через травму
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
rozalievka
Не повезло арсеналу.. якби ранiше травму отримав.. То Арсенал мав би шанс на чемпiонство.. А так зiна все запоров...При всiй  повазi до зiни. це не рiвень  Арсеналу!! Эвертон Крiстал пелас.. туда дорога..
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
09.05.2023, 20:50 24
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
09.05.2023, 17:50 20
Бокс
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
09.05.2023, 23:54 23
Футбол
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 17
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 31
Футбол
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности