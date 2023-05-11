Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Участие в следующих матчах сборной Украины также под вопросом
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы икры, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая). Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Операция Зинченко не понадобится, но его участие в июньских матчах сборной Украины также под большим вопросом. Существует высокая вероятность того, что хавбек восстановится лишь к старту следующего клубного сезона.
Кроме Зинченко, до конца сезона вылетел еще один игрок «Арсенала» – защитник Вильям Салиба. Он не сумел полностью восстановиться от повреждения спины.
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