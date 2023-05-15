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Англия
15 мая 2023, 21:40 | Обновлено 15 мая 2023, 21:47
268
0

Надежды Клоппа на ЛЧ. Стартовые составы на поединок Лестер – Ливерпуль

Старт матча 36-го тура АПЛ запланирован на 15 мая 22:00 по киевскому времени

15 мая 2023, 21:40 | Обновлено 15 мая 2023, 21:47
268
0
Надежды Клоппа на ЛЧ. Стартовые составы на поединок Лестер – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» встретится с «Ливерпулем».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В случае победы «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа приблизится к топ-4, зоне Лиги чемпионов.

Стартовые составы на поединок Лестер – Ливерпуль

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Источник Sport.ua
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