Надежды Клоппа на ЛЧ. Стартовые составы на поединок Лестер – Ливерпуль

15 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» встретится с «Ливерпулем».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В случае победы «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа приблизится к топ-4, зоне Лиги чемпионов.

Стартовые составы на поединок Лестер – Ливерпуль

⭐ TEAM NEWS ⭐



This is how we line up to take on Leicester City tonight 🔴#LEILIV