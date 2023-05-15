Англия15 мая 2023, 21:40 | Обновлено 15 мая 2023, 21:47
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Надежды Клоппа на ЛЧ. Стартовые составы на поединок Лестер – Ливерпуль
Старт матча 36-го тура АПЛ запланирован на 15 мая 22:00 по киевскому времени
15 мая 2023, 21:40 | Обновлено 15 мая 2023, 21:47
268
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15 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» встретится с «Ливерпулем».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В случае победы «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа приблизится к топ-4, зоне Лиги чемпионов.
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Стартовые составы на поединок Лестер – Ливерпуль
⭐ TEAM NEWS ⭐— Liverpool FC (@LFC) May 15, 2023
This is how we line up to take on Leicester City tonight 🔴#LEILIV
The City XI on Filbert Way 📝 🔵#LEILIV pic.twitter.com/ISkbvQyIk3— Leicester City (@LCFC) May 15, 2023
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