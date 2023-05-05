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  4. Зинченко и еще 3 игрока Арсенала попали в сборную сезона АПЛ в FIFA 23
Англия
05 мая 2023, 20:29 | Обновлено 05 мая 2023, 20:36
1044
4

Зинченко и еще 3 игрока Арсенала попали в сборную сезона АПЛ в FIFA 23

Александр оказался в компании лучших игроков Английской Премьер-лиги

05 мая 2023, 20:29 | Обновлено 05 мая 2023, 20:36
1044
4
Зинченко и еще 3 игрока Арсенала попали в сборную сезона АПЛ в FIFA 23
EA Sports

Компания EA Sports, разработчик игрового симулятора FIFA 23 обнародовала сборную сезона АПЛ.

В нее вошел и украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко, который получил топовые характеристики.

Полный список футболистов, которые попали в сборную сезона АПЛ:

Вратарь: Эрон Рамздейл («Арсенал»).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Александр Зинченко («Арсенал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Каземиро Мартин Эдегор Вильям Салиба Эрлинг Холанд символическая сборная FIFA 23 Эрон Рамздейл Киран Триппьер Рубен Диаш Кевин де Брюйне Мохамед Салах Маркус Рэшфорд
Источник Twitter
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Тарік1994
Головне питання чому Салах, а не Сака?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Al1515
Зинченко один из лучших игроков АПЛ 
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