Зинченко и еще 3 игрока Арсенала попали в сборную сезона АПЛ в FIFA 23

Компания EA Sports, разработчик игрового симулятора FIFA 23 обнародовала сборную сезона АПЛ.

В нее вошел и украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко, который получил топовые характеристики.

Полный список футболистов, которые попали в сборную сезона АПЛ:

Вратарь: Эрон Рамздейл («Арсенал»).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Александр Зинченко («Арсенал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Crowned by you.



Presenting the @PremierLeague Team of the Season for 2022/23.#FUT #FIFA23 #TOTS pic.twitter.com/TwZRX6fB54