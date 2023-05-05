Зинченко и еще 3 игрока Арсенала попали в сборную сезона АПЛ в FIFA 23
Александр оказался в компании лучших игроков Английской Премьер-лиги
Компания EA Sports, разработчик игрового симулятора FIFA 23 обнародовала сборную сезона АПЛ.
В нее вошел и украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко, который получил топовые характеристики.
Полный список футболистов, которые попали в сборную сезона АПЛ:
Вратарь: Эрон Рамздейл («Арсенал»).
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Александр Зинченко («Арсенал»).
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Crowned by you.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 5, 2023
Presenting the @PremierLeague Team of the Season for 2022/23.#FUT #FIFA23 #TOTS pic.twitter.com/TwZRX6fB54
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