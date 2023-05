В четверг, 4 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Удинезе» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

Эта ничья досрочно принесла «партенопейцам» чемпионство. «Наполи» завоевал титул чемпионов Италии сезона 2022/2023 за 5 туров до финиша.

Для «Наполи» это третий чемпионский титул в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в 1987 и 1990 годах, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.

После чемпионский ничьи весь Неаполь празднует успех своей команды. В городе пускают салюты и фейерверки, люди собираются толпами и радуются долгожданному чемпионству.

ВИДЕО. Гуляет весь Неаполь: фейерверки и салюты. Наполи – чемпион Италии!

