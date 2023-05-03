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Италия
03 мая 2023, 10:39 |
1309
0

Экс-звезда Металлиста и чемпион мира может перейти в клуб кума Шевченко

Алехандро Гомес заинтересовал итальянскую «Монцу»

03 мая 2023, 10:39 |
1309
0
Экс-звезда Металлиста и чемпион мира может перейти в клуб кума Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

35-летний аргентинский полузащитник испанского футбольного клуба «Севилья» Алехандро Гомес может перейти в итальянскую «Монцу», президентом которой является экс-владелец «Милана» и кум легенды украинского футбола Андрея Шевченко – Сильвио Берлускони.

По информации издания Relevo, «Севилья» может спокойно отпустить возрастного игрока в Серию А, так как зарплата аргентинца одна из самых высоких в клубе. Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани лично связывался с Гомесом, чтобы предложить ему сотрудничество в следующем сезоне.

Всего на счету Гомеса 21 поединок и два ассиста в нынешнем сезоне за «Севилью». Контракт с испанской команды у футболиста заканчивается в конце сезона 2023/24.

Алехандро Гомес (он же Папу Гомес) выиграл чемпионат мира 2022 в Катаре в составе сборной Аргентины. Ранее аргентинец играл в харьковском «Металлисте» в сезоне 2013/14, отыграв 23 матча и забив 3 гола.

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Источник Relevo
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