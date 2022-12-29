Италия29 декабря 2022, 10:46 |
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Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А
Форвард может покинуть «Севилью» уже в январе
29 декабря 2022, 10:46 |
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Форвард «Севильи» Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
У Гомеса возник конфликт с главным тренером «Севильи» Хорхе Сампаоли. Из-за него 34-летний аргентинец, скорее всего, покинет испанский клуб в январе. Ранее сообщалось о том, что Гомеса зовут в МЛС.
В Серии А Гомес выступал в 2010 – 2013 годах за «Катанью» и в 2014 – 2021 годах за «Аталанту», которую также покинул из-за конфликта с тренером.
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