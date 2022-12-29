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Италия
29 декабря 2022, 10:46 |
440
0

Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А

Форвард может покинуть «Севилью» уже в январе

29 декабря 2022, 10:46 |
440
0
Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

Форвард «Севильи» Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

У Гомеса возник конфликт с главным тренером «Севильи» Хорхе Сампаоли. Из-за него 34-летний аргентинец, скорее всего, покинет испанский клуб в январе. Ранее сообщалось о том, что Гомеса зовут в МЛС.

В Серии А Гомес выступал в 2010 – 2013 годах за «Катанью» и в 2014 – 2021 годах за «Аталанту», которую также покинул из-за конфликта с тренером.

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Алехандро Гомес Севилья Серия A трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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