Экс-нападающего Металлиста зовут из Испании в МЛС
Аргентинец Алехандро Гомес может принять новый вызов
Аргентинский форвард испанской «Севильи» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в заокеанской МЛС.
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34-летний аргентинец, который в настоящий момент находится в лагере сборной страны, выступающей на ЧМ-2022 в Катаре, готов покинуть свой клуб уже в предстоящее зимнее трансферное окно.
Нынешний контракт Гомеса с «Севильей» действует до лета 2024 года.
В чемпионате Испании-2022/2023 Алехандро Гомес провел 12 матчей, сделал 1 ассист.
В сезоне-2013/2014 Гомес защищал цвета харьковского «Металлиста», который прекратил свое существование летом 2016 года.
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