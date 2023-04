Марко Ройс продлил контракт с дортмундской Боруссией

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс продлил контракт с клубом. Новое соглашение 33-летнего хавбека будет действовать до лета 2024-го года.

«Марко не повезло с травмами, но он – «Боруссия» и, как капитан нашей команды, преследует те же цели, что и все мы: он был и остается амбициозным, чтобы привести нас к очень большим целям», – прокомментировал соглашение с Ройсом глава правления «Боруссии» Д Йоахим Ватцке.

Borussia Dortmund is delighted to announce the contract extension of Marco Reus until 2024! 📝 pic.twitter.com/YDETFpsDIU