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  4. Марко Ройс продлил контракт с дортмундской Боруссией
Германия
27 апреля 2023, 17:11 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:18
177
1

Марко Ройс продлил контракт с дортмундской Боруссией

Капитан останется в клубе еще на сезон

27 апреля 2023, 17:11 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:18
177
1
Марко Ройс продлил контракт с дортмундской Боруссией
ФК Боруссия Д

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс продлил контракт с клубом. Новое соглашение 33-летнего хавбека будет действовать до лета 2024-го года.

«Марко не повезло с травмами, но он – «Боруссия» и, как капитан нашей команды, преследует те же цели, что и все мы: он был и остается амбициозным, чтобы привести нас к очень большим целям», – прокомментировал соглашение с Ройсом глава правления «Боруссии» Д Йоахим Ватцке.

В этом сезоне Ройс провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Отметим, что в составе дортмундцев Марко Ройс выступает с сезона 2012/13.

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Марко Ройс Боруссия Дортмунд
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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