ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
Наставник «Реала» показал свое мастерство
В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» Мадрид и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».
В одном их эпизодов мяч вышел за пределы поля. Его тут же подхватил 63-летний наставник королевского клуба Карло Анчелотти и, в туфлях, показал трюки с мячом.
Отметим, что для Анчелотти эта победа над «пенсионерами» стала 35-й в турнире в качестве главного тренера «Реала». Анчелотти обошел по этому показателю Висенте Дель Боске, выигравшего с «Реалом» 34 из 60 матчей в Лиге чемпионов.
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
Don Carlo Ancelotti, everyone 😎 pic.twitter.com/vOs39xFHQa— Football Hub (@FootbalIhub) April 12, 2023
Ancelotti has still got that baller’s DNA 🧬⭐️ pic.twitter.com/xSWz3xcLRT— 433 (@433) April 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 11 апреля на Sport.ua
Видно, в понедельник их мама родила…