В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» Мадрид и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

В одном их эпизодов мяч вышел за пределы поля. Его тут же подхватил 63-летний наставник королевского клуба Карло Анчелотти и, в туфлях, показал трюки с мячом.

Отметим, что для Анчелотти эта победа над «пенсионерами» стала 35-й в турнире в качестве главного тренера «Реала». Анчелотти обошел по этому показателю Висенте Дель Боске, выигравшего с «Реалом» 34 из 60 матчей в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч

Ancelotti has still got that baller’s DNA 🧬⭐️ pic.twitter.com/xSWz3xcLRT