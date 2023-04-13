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  4. ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
Лига чемпионов
13 апреля 2023, 04:28 |
58
0

ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч

Наставник «Реала» показал свое мастерство

13 апреля 2023, 04:28 |
58
0
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» Мадрид и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

В одном их эпизодов мяч вышел за пределы поля. Его тут же подхватил 63-летний наставник королевского клуба Карло Анчелотти и, в туфлях, показал трюки с мячом.

Отметим, что для Анчелотти эта победа над «пенсионерами» стала 35-й в турнире в качестве главного тренера «Реала». Анчелотти обошел по этому показателю Висенте Дель Боске, выигравшего с «Реалом» 34 из 60 матчей в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч

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Реал Мадрид Челси Реал - Челси Лига чемпионов видео Карло Анчелотти
Источник Sport.ua
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