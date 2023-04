2 апреля в 18:30 проходит матч 29-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Our team is locked in! 🔒 #MUFC || #NEWMUN