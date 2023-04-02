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Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.04.2023 18:30 – 60 0 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 апреля 2023, 18:30 |
672
0

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля в 18:30 видеотрансляцию матча 29-го тура АПЛ

02 апреля 2023, 18:30 |
672
0
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МЮ

2 апреля в 18:30 проходит матч 29-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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