02.04.2023 18:30 – 60’ 0 : 0
Англия02 апреля 2023, 18:30 |
672
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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 апреля в 18:30 видеотрансляцию матча 29-го тура АПЛ
02 апреля 2023, 18:30 |
672
0
2 апреля в 18:30 проходит матч 29-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Unchanged. 👊— Newcastle United FC (@NUFC) April 2, 2023
HOWAY NEWCASTLE! ⚫️⚪️#NEWMUN pic.twitter.com/G1C0xKRfH3
Our team is locked in! 🔒 #MUFC || #NEWMUN— Manchester United (@ManUtd) April 2, 2023
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